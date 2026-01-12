https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trumptan-irana-tehdit-elimde-cok-guclu-secenekler-var-1102662399.html

Trump’tan İran’a tehdit: ‘Elimde çok güçlü seçenekler var’

Trump’tan İran’a tehdit: ‘Elimde çok güçlü seçenekler var’

İran’ın ABD’nin Ortadoğu’daki askeri ve ticari tesislerine saldırması durumunda ‘çok güçlü karşılık’ vermekle tehdit eden Trump, öte yandan Tahran’ın bir gün... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşte, Air Force One uçağında gazetecilere uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, İran’ın Ortadoğu’daki ABD hedeflerine saldırı olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Eğer bunu yaparlarsa, onlara daha önce hiç yaşamadıkları bir güçle vuracağız ve buna inanamayacaklar bile. Elimde çok güçlü seçenekler var” ifadesini kullandı.ABD lideri, Tahran’ın ‘kırmızı çizgiyi’ aşıp aşmadığı sorusuna da, “Evet, bunu yapmaya başlıyorlar gibi görünüyor” diyerek Washington’un askeri dahil farklı karşılık seçeneklerini değerlendirdiğini ekledi.'NATO'nun kurtarıcısıyım'Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor" dedi.Grönland meselesinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileme olasılığını da değerlendiren Trump, "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var" ifadesiyle yanıt verdi.Kendini 'NATO'nun kurtarıcısı' ilan eden Trump, ABD'nin ittifaktan çıkması durumunda, diğer üyelerin hayal kırıklığına uğrayacağını savundu.

