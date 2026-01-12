https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-gronlandi-oyle-ya-da-boyle-alacagiz-danimarka-icin-kader-ani-1102668198.html

Trump: Grönland’ı ‘öyle ya da böyle’ alacağız, Çin'den yanıt

Trump, Grönland üzerindeki iddiasını yineleyerek ABD’nin adayı 'öyle ya da böyle' alacağını söyledi. Danimarka, ‘kader anındayız’ dedi.

Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Donald Trump, prensipte Grönland konusunda bir anlaşmaya açık olduğunu savunsa da, ABD’nin hedefinden vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.Trump, 'Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim' dedi. Ancak Moskova veya Pekin’den Grönland’a yönelik bir talep bulunmuyor.ABD Başkanı, Grönland’ın savunma kapasitesini alaya alarak, 'iki köpek kızağı' ile 'muhripler ve denizaltılarla' karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.Nato’ya olası etkileri sorulan Trump ise şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, savunma harcamalarının artırılması konusunda baskı yaparak ittifakı 'kurtardığını' da söyledi.Çin’den yanıt: Bahane olarak kullanılmamalıÇin, ABD Başkanı Donald Trump’ın,, ABD’ye başka ülkeleri kendi çıkarlarını ilerletmek için bahane olarak kullanmaması çağrısında bulundu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, 'Arktik bölgesi, uluslararası toplumun genel çıkarlarını ilgilendiriyor' dedi.Mao, Çin’in Arktik’teki faaliyetlerinin bölgedeki barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.Mao Ning ayrıca, Arktik bölgesinde tüm ülkelerin hukuka uygun faaliyetlerde bulunma hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Danimarka: 'Kader anındayız'Trump’ın açıklamaları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ifadelerinden saatler sonra geldi. Frederiksen, Danimarka’nın 'kader anı' yaşadığını belirterek ABD’nin Nato’ya sırtını dönme ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.Frederiksen, 'Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve Nato iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir' dedi.Avrupa ve NATO’da krizAvrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik hakları olduğunu söylerken, Trump’ı nasıl caydıracaklarına dair net bir strateji henüz ortaya koyabilmiş değil.Danimarka askerleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde Nato tatbikatlarına katılmıştı.Ancak Trump’ın çıkışları, Avrupa basınına göre ‘ittifak içinde yeni bir krizin kapısını aralamış durumda.’

