https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-gronlandi-oyle-ya-da-boyle-alacagiz-danimarka-icin-kader-ani-1102668198.html
Trump: Grönland’ı ‘öyle ya da böyle’ alacağız, Çin'den yanıt
Trump: Grönland’ı ‘öyle ya da böyle’ alacağız, Çin'den yanıt
Sputnik Türkiye
Trump, Grönland üzerindeki iddiasını yineleyerek ABD’nin adayı 'öyle ya da böyle' alacağını söyledi. Danimarka, ‘kader anındayız’ dedi.
2026-01-12T12:12+0300
2026-01-12T12:12+0300
2026-01-12T13:18+0300
dünya
donald trump
grönland
air force one
nato
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102667961_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_5a1c9501404a41c3a97613f52ea78ddd.jpg
Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Donald Trump, prensipte Grönland konusunda bir anlaşmaya açık olduğunu savunsa da, ABD’nin hedefinden vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.Trump, 'Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim' dedi. Ancak Moskova veya Pekin’den Grönland’a yönelik bir talep bulunmuyor.ABD Başkanı, Grönland’ın savunma kapasitesini alaya alarak, 'iki köpek kızağı' ile 'muhripler ve denizaltılarla' karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.Nato’ya olası etkileri sorulan Trump ise şu ifadeleri kullandı:Trump ayrıca, savunma harcamalarının artırılması konusunda baskı yaparak ittifakı 'kurtardığını' da söyledi.Çin’den yanıt: Bahane olarak kullanılmamalıÇin, ABD Başkanı Donald Trump’ın,, ABD’ye başka ülkeleri kendi çıkarlarını ilerletmek için bahane olarak kullanmaması çağrısında bulundu.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, 'Arktik bölgesi, uluslararası toplumun genel çıkarlarını ilgilendiriyor' dedi.Mao, Çin’in Arktik’teki faaliyetlerinin bölgedeki barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.Mao Ning ayrıca, Arktik bölgesinde tüm ülkelerin hukuka uygun faaliyetlerde bulunma hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.Danimarka: 'Kader anındayız'Trump’ın açıklamaları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ifadelerinden saatler sonra geldi. Frederiksen, Danimarka’nın 'kader anı' yaşadığını belirterek ABD’nin Nato’ya sırtını dönme ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.Frederiksen, 'Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve Nato iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir' dedi.Avrupa ve NATO’da krizAvrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik hakları olduğunu söylerken, Trump’ı nasıl caydıracaklarına dair net bir strateji henüz ortaya koyabilmiş değil.Danimarka askerleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde Nato tatbikatlarına katılmıştı.Ancak Trump’ın çıkışları, Avrupa basınına göre ‘ittifak içinde yeni bir krizin kapısını aralamış durumda.’
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/nato-ikiye-bolundu-avrupali-liderlerden-ortak-gronland-aciklamasi-egemenlik-ve-toprak-butunlugu--1102525526.html
grönland
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102667961_44:0:955:683_1920x0_80_0_0_ae034b130a9dd8bbf698e232f3fe2be7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trump, grönland, alacağız, danimarka, açıklamalar, son dakika, haberler, grönland haberleri, trump haberleri, dünya haberleri, grönland son durum
trump, grönland, alacağız, danimarka, açıklamalar, son dakika, haberler, grönland haberleri, trump haberleri, dünya haberleri, grönland son durum
Trump: Grönland’ı ‘öyle ya da böyle’ alacağız, Çin'den yanıt
12:12 12.01.2026 (güncellendi: 13:18 12.01.2026)
ABD Başkanı Trump, Grönland üzerindeki iddiasını yineleyerek ABD’nin adayı 'öyle ya da böyle' alacağını söyledi. Trump, Grönland’ın savunmasını küçümseyerek 'iki köpek kızağından ibaret' ifadelerini kullandı. Danimarka, ‘kader anındayız’ dedi. Avrupa basınına göre 'Avrupa ve NATO'da kriz var.'
Air Force One uçağında gazetecilere konuşan Donald Trump, prensipte Grönland konusunda bir anlaşmaya açık olduğunu savunsa da, ABD’nin hedefinden vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.
Trump, 'Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim' dedi. Ancak Moskova veya Pekin’den Grönland’a yönelik bir talep bulunmuyor.
ABD Başkanı, Grönland’ın savunma kapasitesini alaya alarak, 'iki köpek kızağı' ile 'muhripler ve denizaltılarla' karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.
Nato’ya olası etkileri sorulan Trump ise şu ifadeleri kullandı:
Bu Nato’yu etkilerse, etkiler. Ama onlar bize bizden daha çok ihtiyaç duyuyor.
Trump ayrıca, savunma harcamalarının artırılması konusunda baskı yaparak ittifakı 'kurtardığını' da söyledi.
Çin’den yanıt: Bahane olarak kullanılmamalı
Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın,, ABD’ye başka ülkeleri kendi çıkarlarını ilerletmek için bahane olarak kullanmaması çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, 'Arktik bölgesi, uluslararası toplumun genel çıkarlarını ilgilendiriyor' dedi.
Mao, Çin’in Arktik’teki faaliyetlerinin bölgedeki barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.
Mao Ning ayrıca, Arktik bölgesinde tüm ülkelerin hukuka uygun faaliyetlerde bulunma hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Danimarka: 'Kader anındayız'
Trump’ın açıklamaları, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in ifadelerinden saatler sonra geldi. Frederiksen, Danimarka’nın 'kader anı' yaşadığını belirterek ABD’nin Nato’ya sırtını dönme ihtimalinden endişe duyduklarını söyledi.
Frederiksen, 'Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve Nato iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir' dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'bu hafta Danimarkalı yetkililer ile görüşeceklerini' söylemiş, 'satın alma' seçeneğini de gündeme getirmişti.
Avrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik hakları olduğunu söylerken, Trump’ı nasıl caydıracaklarına dair net bir strateji henüz ortaya koyabilmiş değil.
Avrupa basınına göre, seçenekler arasında diplomatik girişimler, Arktik güvenliğinin güçlendirilmesi, ekonomik yaptırımlar ve NATO kapsamında askeri varlığın artırılması
bulunuyor.
Danimarka askerleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde Nato tatbikatlarına katılmıştı.
Ancak Trump’ın çıkışları, Avrupa basınına göre ‘ittifak içinde yeni bir krizin kapısını aralamış durumda.’