NATO ikiye bölündü, Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması: Egemenlik ve toprak bütünlüğü tartışmaya kapalı
NATO üyesi Avrupa ülkeleri, Grönland'ın halkına ait olduğunu vurgulayan ortak bir açıklama yayımladı. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve...
Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, salı günü yayımladıkları ortak bildiride Grönland'ın statüsüne ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Açıklamada, Grönland'ın halkına ait olduğu ve ada ile ilgili ilişkilerde karar merciinin yalnızca Danimarka ve Grönland olduğu vurgulandı.NATO ve Arktik vurgusuOrtak açıklamada, NATO'nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü belirtildi. Danimarka Krallığı'nın, Grönland dahil olmak üzere NATO'nun ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.Uluslararası hukuk ve BM ŞartıAvrupalı liderler, BM Şartı'nın temel ilkelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Bildiride, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi evrensel normların savunulmasından vazgeçilmeyeceği açıkça ifade edildi.Kolektif güvenlik çağrısıAçıklamada, Arktik güvenliğinin, ABD dahil NATO müttefikleriyle birlikte ve kolektif biçimde sağlanması gerektiği vurgulandı. Avrupa müttefiklerinin, NATO'nun Arktik önceliği doğrultusunda somut adımlar atmaya başladığı kaydedildi.
14:52 06.01.2026
Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, salı günü yayımladıkları ortak bildiride Grönland’ın statüsüne ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Açıklamada, Grönland’ın halkına ait olduğu ve ada ile ilgili ilişkilerde karar merciinin yalnızca Danimarka ve Grönland olduğu vurgulandı.
Ortak açıklamada, NATO’nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü belirtildi. Danimarka Krallığı’nın, Grönland dahil olmak üzere NATO’nun ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.
Uluslararası hukuk ve BM Şartı
Avrupalı liderler, BM Şartı’nın temel ilkelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Bildiride, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi evrensel normların savunulmasından vazgeçilmeyeceği açıkça ifade edildi.
Kolektif güvenlik çağrısı
Açıklamada, Arktik güvenliğinin, ABD dahil NATO müttefikleriyle birlikte ve kolektif biçimde sağlanması gerektiği vurgulandı. Avrupa müttefiklerinin, NATO’nun Arktik önceliği doğrultusunda somut adımlar atmaya başladığı kaydedildi.