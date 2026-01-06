https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/nato-ikiye-bolundu-avrupali-liderlerden-ortak-gronland-aciklamasi-egemenlik-ve-toprak-butunlugu--1102525526.html

NATO ikiye bölündü, Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması: Egemenlik ve toprak bütünlüğü tartışmaya kapalı

NATO ikiye bölündü, Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması: Egemenlik ve toprak bütünlüğü tartışmaya kapalı

Sputnik Türkiye

NATO üyesi Avrupa ülkeleri, Grönland’ın halkına ait olduğunu vurgulayan ortak bir açıklama yayımladı. Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-06T14:52+0300

2026-01-06T14:52+0300

2026-01-06T15:41+0300

avrupa

haberler

grönland

fransa

almanya

nato

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102526434_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_21babc024f381cadd5468def1311f172.png

Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri, salı günü yayımladıkları ortak bildiride Grönland’ın statüsüne ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Açıklamada, Grönland’ın halkına ait olduğu ve ada ile ilgili ilişkilerde karar merciinin yalnızca Danimarka ve Grönland olduğu vurgulandı.NATO ve Arktik vurgusuOrtak açıklamada, NATO’nun Arktik bölgesini stratejik bir öncelik olarak gördüğü belirtildi. Danimarka Krallığı’nın, Grönland dahil olmak üzere NATO’nun ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.Uluslararası hukuk ve BM ŞartıAvrupalı liderler, BM Şartı’nın temel ilkelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi. Bildiride, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı gibi evrensel normların savunulmasından vazgeçilmeyeceği açıkça ifade edildi.Kolektif güvenlik çağrısıAçıklamada, Arktik güvenliğinin, ABD dahil NATO müttefikleriyle birlikte ve kolektif biçimde sağlanması gerektiği vurgulandı. Avrupa müttefiklerinin, NATO’nun Arktik önceliği doğrultusunda somut adımlar atmaya başladığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/morgan-stanleyden-kripto-hamlesi-bitcoin-ve-solana-etfleri-icin-basvuruda-bulundu-1102524559.html

grönland

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, haberler, grönland, fransa, almanya, nato, ulusal yabancılar merkezi (danimarka)