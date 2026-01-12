https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/trump-bati-yarimkure-ve-arktik-bolgesi-uzerinde-kontrole-ihtiyac-duyuyor-1102681649.html
'Trump, Batı Yarımküre ve Arktik bölgesi üzerinde kontrole ihtiyaç duyuyor'
‘Trump, Batı Yarımküre ve Arktik bölgesi üzerinde kontrole ihtiyaç duyuyor’
ABD Başkanı Trum'pın Grönland hamlelerini yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, Washington'un hem Pekin'le hem de Moskova ile jeopolitik çatışmaya imkan... 12.01.2026
Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik'e demecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a neden ihtiyaç duyduğunu ve ABD yönetiminin son açıklamalarının ardındaki stratejik çıkarları anlattı.Trump'ın öncelikle Çin ile küresel çatışma prizması üzerinden düşündüğüne dikkat çeken Korotçenko, "Çin ekonomisi sadece rekabetçi değil, aynı zamanda Pekin'i bir süper güç statüsüne yükseltecek. Ve elbette, Arktik bölgesinin doğal kaynakları ve Moskova ile Pekin arasındaki jeopolitik ve ekonomik konulardaki yakın etkileşim göz önüne alındığında, Grönland'ın kontrolü Trump açısından, ABD için olumsuz eğilimlerin gelecekte hızla tersine çevrilmesi demek. Grönland'ın kontrolünü ele geçirmek, Arktik bölgesinde batırılamaz bir Amerikan uçak gemisinin ortaya çıkması anlamına gelir, bu gemiden hem Pekin'le hem de elbette Rusya ile askeri ve jeopolitik bir çatışma yürütmek mümkün olacak" diye konuştu.Rus uzman, "Diğer yandan Trump, ABD’de tarih yazma ve kurucu babalar kadar büyük olma nihai hedefini takıntı haline getirmiş durumda. Ayrıca kendisi sürekli poker oynayan ve blöf yapan bir iş insanı zihniyetine sahip. Bütün bunlar onu böylesine maceraperest eylemlere itiyor. Trump daha önce de Kuzey Kutbu, Grönland ve Kanada'yı kontrol altına alma arzusunu dile getirmişti. Ancak şimdi, Maduro'yu yakalama ve yargılanmak üzere ABD’ye getirme operasyonunun başarısının sarhoşluğu içinde. Bu nedenle bu kadar saldırgan davranıyor, baskı ve gerekirse askeri güç kullanarak (çünkü durumun nasıl gelişeceğini kimse bilmiyor) nihayetinde bu sorunu çözmeyi umuyor" ifadelerini kullandı."Zira Kanada'yı yutmak açıkçası biraz sorunlu. Ancak Venezuela operasyonunun arka planında, eğer Grönland'da da bir operasyon olur da ABD bu devasa Arktik adasını kontrol altına alıp kendi topraklarına katarsa Trump, eğer bu hedefe ulaşmayı başarırsa adını gelecek nesil Amerikalılar için ölümsüzleştirmiş olacak. Bu nedenle kibir, jeopolitik unsur ve ayrıca, 47. ABD Başkanı'nın bu tür emellerinin gerçekleşmesini aktif olarak destekleyen çevresi gibi bir dizi unsur söz konusu" diyen Korotçenko, şöyle devam etti:
Trump, Batı Yarımküre ve Arktik bölgesi üzerinde kontrole ihtiyaç duyuyor. Bu, bir bakıma tecrit politikası ve Trump'ın yorumlayacağı şekliyle Monroe Doktrini'ne dönüş anlamına geliyor. Başka bir deyişle kendisi, Çin ile ekonomik rekabeti ekonomik olmayan yollarla kazanmak istiyor. Aksi halde ABD'nin durumu kötüleşecek ve Amerikan ekonomisi rekabet gücünü kaybedecek.