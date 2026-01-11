https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/gronland-parlamentosundaki-tum-partiler-abdnin-yaklasimini-ortak-bildiriyle-kinadi-1102642823.html

Grönland parlamentosundaki tüm partiler ABD'nin yaklaşımını ortak bildiriyle kınadı

Grönland parlamentosundaki tüm partiler ABD’nin yaklaşımını ortak bildiriyle kınadı

11.01.2026

Grönland’da parlamentoda temsil edilen beş siyasi partinin liderleri, ABD’nin adaya yönelik yaklaşımına karşı ortak bir bildiri yayımlayarak sert tepki gösterdi. Grönland hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Demokratlar, Naleraq, Inuit Ataqatigiit, Siumut ve Atassut partilerinin liderleri tarafından imzalanan metinde, Washington’ın Grönland üzerindeki söylemi “küçümseyici” olarak nitelendirildi.Bildiride şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, Grönland’ın siyasi yol haritasının dış baskı ya da etki olmaksızın çizilmesi gerektiği, adanın statüsü ve geleceği konularında karar merciinin yalnızca Grönland halkı olduğu vurgulandı.Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.

