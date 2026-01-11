Grönland parlamentosundaki tüm partiler ABD’nin yaklaşımını ortak bildiriyle kınadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/gronland-parlamentosundaki-tum-partiler-abdnin-yaklasimini-ortak-bildiriyle-kinadi-1102642823.html
Grönland’da parlamentoda temsil edilen beş siyasi partinin liderleri, ABD’nin adaya yönelik yaklaşımına karşı ortak bir bildiri yayımlayarak sert tepki gösterdi. Grönland hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Demokratlar, Naleraq, Inuit Ataqatigiit, Siumut ve Atassut partilerinin liderleri tarafından imzalanan metinde, Washington’ın Grönland üzerindeki söylemi “küçümseyici” olarak nitelendirildi.Bildiride şu ifadelere yer verildi:Açıklamada ayrıca, Grönland’ın siyasi yol haritasının dış baskı ya da etki olmaksızın çizilmesi gerektiği, adanın statüsü ve geleceği konularında karar merciinin yalnızca Grönland halkı olduğu vurgulandı.Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.
Grönland’da parlamentoda temsil edilen beş siyasi partinin liderleri, ABD’nin adaya yönelik yaklaşımına karşı ortak bir bildiri yayımlayarak sert tepki gösterdi. Grönland hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Demokratlar, Naleraq, Inuit Ataqatigiit, Siumut ve Atassut partilerinin liderleri tarafından imzalanan metinde, Washington’ın Grönland üzerindeki söylemi “küçümseyici” olarak nitelendirildi.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
Grönland’daki partilerin liderleri olarak, ABD’nin topraklarımıza yönelik küçümseyici tutumunun sona ermesini talep ediyoruz. Amerikalı olmak istemiyoruz. Danimarkalı olmak da istemiyoruz. Biz Grönlandlıyız. Grönland’ın geleceği sadece Grönland halkı tarafından belirlenmelidir. Hiçbir başka ülke bu sürece müdahale edemez.
Açıklamada ayrıca, Grönland’ın siyasi yol haritasının dış baskı ya da etki olmaksızın çizilmesi gerektiği, adanın statüsü ve geleceği konularında karar merciinin yalnızca Grönland halkı olduğu vurgulandı.
Aralık 2025’te ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry’yi ‘Grönland Özel Temsilcisi’ olarak atamıştı. Landry daha sonra yaptığı açıklamalarda, ABD’nin adayı ülke topraklarına katma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD’nin yeni özel temsilcisinin sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Washington’ın Kopenhag Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını ve açıklama talep edileceğini bildirmişti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de ortak bir açıklama yayınlayarak, ABD’yi adaya yönelik herhangi bir 'ilhak' veya 'zorla ele geçirme' girişiminden kaçınması konusunda uyarmış, iki ülkenin ortak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini beklediklerini vurgulamıştı.