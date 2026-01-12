https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/telefon-uzerinden-vurgun-banka-gorevlisiyim-dedi-809-bin-lira-gonderdi-1102666327.html
Telefon üzerinden vurgun: 'Banka görevlisiyim' dedi, 809 bin lira gönderdi
Telefon üzerinden vurgun: 'Banka görevlisiyim' dedi, 809 bin lira gönderdi
12.01.2026
Kadıköy'de kendisini bankacı olarak tanıttığı mağduru dolandıran zanlı tutuklandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde yaşayan N.Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.Kendini banka personeli olarak tanıttıŞüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kadıköy'de kendisini bankacı olarak tanıttığı mağduru dolandıran zanlı tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde yaşayan N.Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.
Kendini banka personeli olarak tanıttı
Şüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.