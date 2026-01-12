https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/telefon-uzerinden-vurgun-banka-gorevlisiyim-dedi-809-bin-lira-gonderdi-1102666327.html

Telefon üzerinden vurgun: 'Banka görevlisiyim' dedi, 809 bin lira gönderdi

Telefon üzerinden vurgun: 'Banka görevlisiyim' dedi, 809 bin lira gönderdi

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de cep telefonuyla aradığı kişiye kendisini banka personeli olarak tanıtıp yönlendirmeleri sonucu 809 bin lirasını alarak dolandırıcılık yaptığı... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T12:06+0300

2026-01-12T12:06+0300

2026-01-12T12:06+0300

türki̇ye

telefon

dolandırıcılık

kadıköy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg

Kadıköy'de kendisini bankacı olarak tanıttığı mağduru dolandıran zanlı tutuklandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde yaşayan N.Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.Kendini banka personeli olarak tanıttıŞüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/dolandiricilarin-goruntulu-arama-tuzagi-cagriya-yanit-verir-vermez-goruntu-aliniyor-bilmediginiz-1101643438.html

türki̇ye

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telefon üzerinden vurgun: 'banka görevlisiyim' dedi, 809 bin lira gönderdi