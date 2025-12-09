Türkiye
Dolandırıcıların 'görüntülü arama' tuzağı: Çağrıya yanıt verir vermez görüntü alınıyor, 'bilmediğiniz numarayı açmayın'
Dolandırıcıların 'görüntülü arama' tuzağı: Çağrıya yanıt verir vermez görüntü alınıyor, 'bilmediğiniz numarayı açmayın'
Telefon dolandırıcılarının ve şantaj çeteleri bir yeni yöntem daha bularak kişileri dolandırıyor. Mağdurları görüntülü arayarak ekran görüntülerini alan
Cep telefonu aramaları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. 'Bilmediğiniz numaradan yapılan görüntülü aramayı kabul etmeyin'Dolandırıcıların ve şantaj çetelerinin yeni yöntemi görüntülü arama üzerinden cinsel istismar dolandırıcılığı. Kurban olarak seçilen kişi, önce yurt dışından görüntülü olarak aranıyor. Çağrıya yanıt verir vermez, ekranda çocuklara ait 'cinsel içerikli' bir görüntü beliriyor. Dolandırıcı, o görüntü ile birlikte dolandırmaya çalıştığı kişinin de yüzünü, ekran görüntüsü olarak kaydediyor ve alıyor.Görüntü ile tehdit ediliyorGörüntülerle oynanarak görüşmenin uzun bir süre, mağdur tarafından yapıldığı gösteriliyor ve mağdurun yakın çevresi tehdit ediliyor.Görüntülü arma tuzağına karşı ne yapılmalı?Bilişim Uzmanı Osman Demircan, yurt dışından ya da bilinmeyen numaradan gelen görüntülü çağrıların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurgulayıp aramaların başta Nijerya olmak üzere birçok ülkeden geldiğini dile getirdi.'Hukuki süreci hızla başlatın'Olası bir mağduriyet durumunda ise mağdurun ekran görüntüleriyle polis başvurması gerektiğini sözlerine ekleyen Demircan, "Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atıyor olmanız, sizin mağduriyetinizi ve haklılığınızı gösterecek en önemli unsur olacaktır." dedi.
Dolandırıcıların 'görüntülü arama' tuzağı: Çağrıya yanıt verir vermez görüntü alınıyor, 'bilmediğiniz numarayı açmayın'

09:24 09.12.2025
Telefon dolandırıcılarının ve şantaj çeteleri bir yeni yöntem daha bularak kişileri dolandırıyor. Mağdurları görüntülü arayarak ekran görüntülerini alan dolandırıcılar, cinsel istismar tehdidiyle para koparmaya çalışıyor.
Cep telefonu aramaları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

'Bilmediğiniz numaradan yapılan görüntülü aramayı kabul etmeyin'

Dolandırıcıların ve şantaj çetelerinin yeni yöntemi görüntülü arama üzerinden cinsel istismar dolandırıcılığı. Kurban olarak seçilen kişi, önce yurt dışından görüntülü olarak aranıyor.
Çağrıya yanıt verir vermez, ekranda çocuklara ait 'cinsel içerikli' bir görüntü beliriyor. Dolandırıcı, o görüntü ile birlikte dolandırmaya çalıştığı kişinin de yüzünü, ekran görüntüsü olarak kaydediyor ve alıyor.

Görüntü ile tehdit ediliyor

Görüntülerle oynanarak görüşmenin uzun bir süre, mağdur tarafından yapıldığı gösteriliyor ve mağdurun yakın çevresi tehdit ediliyor.

Görüntülü arma tuzağına karşı ne yapılmalı?

Bilişim Uzmanı Osman Demircan, yurt dışından ya da bilinmeyen numaradan gelen görüntülü çağrıların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurgulayıp aramaların başta Nijerya olmak üzere birçok ülkeden geldiğini dile getirdi.

'Hukuki süreci hızla başlatın'

Olası bir mağduriyet durumunda ise mağdurun ekran görüntüleriyle polis başvurması gerektiğini sözlerine ekleyen Demircan, "Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atıyor olmanız, sizin mağduriyetinizi ve haklılığınızı gösterecek en önemli unsur olacaktır." dedi.
