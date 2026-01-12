Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha düşmandan temizlendi
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Dnepr' Askeri Grubu güçleri de Zaporojye Bölgesi'nin Novoboykovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 265 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri hava üsleri, uzun menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 157 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 52 İHA engellendi.
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha düşmandan temizlendi

14:27 12.01.2026 (güncellendi: 14:31 12.01.2026)
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri de Zaporojye Bölgesi’nin Novoboykovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 265 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri hava üsleri, uzun menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 157 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 52 İHA engellendi.
DÜNYA
Macaristan: Soğuk bir kış, Batı Avrupa'yı diz çöktürdü
