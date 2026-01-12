https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-bir-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1102674276.html

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha düşmandan temizlendi

Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: Bir yerleşim daha düşmandan temizlendi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında bir yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T14:27+0300

2026-01-12T14:27+0300

2026-01-12T14:31+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/19/1100470636_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_9bf93539bbd208407e9fac87c1f0dd7e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri de Zaporojye Bölgesi’nin Novoboykovskoye yerleşimini kontrol altına aldı.Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar bin 265 asker ve 17 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri hava üsleri, uzun menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 157 nokta vuruldu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 5 adet güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 52 İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/macaristan-soguk-bir-kis-bati-avrupayi-diz-cokturdu-1102672906.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars