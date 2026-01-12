Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya: Oreşnik sistemi ile yapılan saldırı Lvov Uçak Onarım Fabrikası'nı devre dışı bıraktı
Rusya: Oreşnik sistemi ile yapılan saldırı Lvov Uçak Onarım Fabrikası’nı devre dışı bıraktı
Rusya Savunma Bakanlığı, Oreşnik hipersonik füze sistemi ile gerçekleştirilen saldırının Lvov Devlet Uçak Onarım Fabrikası'nı devre dışı bıraktığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oreşnik hipersonik füze sistemi ile düzenlenen saldırıda devre dışı kalan fabrikada Batı ülkeleri tarafından Ukrayna ordusuna teslim edilen F-16 ve MiG-21 uçaklarının onarım ve bakımını yapıyordu, ayrıca Rusya'ya yönelik saldırılar için insansız hava araçları (İHA) üretiliyordu.Açıklamada, 9 Ocak gecesi gerçekleştirilen saldırıyla ayrıca İHA üretim tesisleri ve depoları ile fabrikaya ait havalimanı altyapısının da vurulduğu kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, İskender ve Kalibr füzelerinin de kullanıldığı büyük çaplı saldırı kapsamında ayrıca Kiev'de Ukrayna askeri sanayi sektörünü destekleyen iki işletmenin üretim ve enerji tesislerinin de vurulduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Oreşnik hipersonik füze sistemi ile gerçekleştirilen saldırının Lvov Devlet Uçak Onarım Fabrikası’nı devre dışı bıraktığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oreşnik hipersonik füze sistemi ile düzenlenen saldırıda devre dışı kalan fabrikada Batı ülkeleri tarafından Ukrayna ordusuna teslim edilen F-16 ve MiG-21 uçaklarının onarım ve bakımını yapıyordu, ayrıca Rusya'ya yönelik saldırılar için insansız hava araçları (İHA) üretiliyordu.
Açıklamada, 9 Ocak gecesi gerçekleştirilen saldırıyla ayrıca İHA üretim tesisleri ve depoları ile fabrikaya ait havalimanı altyapısının da vurulduğu kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, İskender ve Kalibr füzelerinin de kullanıldığı büyük çaplı saldırı kapsamında ayrıca Kiev'de Ukrayna askeri sanayi sektörünü destekleyen iki işletmenin üretim ve enerji tesislerinin de vurulduğunu ifade etti.
