İngiltere’den ‘Oreşnik’ iddiası: İngiltere Savunma Bakanı, füzenin düştüğü yerin yakınındaydı
İngiltere’den ‘Oreşnik’ iddiası: İngiltere Savunma Bakanı, füzenin düştüğü yerin yakınındaydı
İngiltere Savunma Bakanı Healey’in, Ukrayna'da Oreşnik saldırısının yapıldığı yerin yakınında bulunduğu öne sürüldü. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
İngiltere’den ‘Oreşnik’ iddiası: İngiltere Savunma Bakanı, füzenin düştüğü yerin yakınındaydı
10:49 12.01.2026 (güncellendi: 10:58 12.01.2026)
İngiltere Savunma Bakanı Healey’in, Ukrayna'da Oreşnik saldırısının yapıldığı yerin yakınında bulunduğu öne sürüldü.
İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e trenle gittiği sırada, Rus ordusunun Oreşnik balistik füzesiyle saldırdığı yerin yakınından geçtiğini iddia etti.
Haberde, “Kaynak, onun (Healey’in) Lviv yakınlarında Oreşnik füzesi atıldığında “neredeyse başının belaya girdiğini” söyledi” ifadesine yer verildi.
Bakanın kendisi, treninin Kiev yolunda, füze tehdidi nedeniyle acil mola yaptığından şikayetçi oldu.
Healey, “Hava saldırısı sirenlerini duyabilecek kadar yakındık” dedi.
İngiltere Savunma Bakanı Healy, geliştirme aşamasında olan yeni Nightfall uzun menzilli balistik füzelerinin sevkiyatını görüşmek üzere Kiev'e gitmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Cuma günkü açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna yapılan saldırıya karşılık olarak Ukrayna’daki kritik öneme sahip hedeflere Oreşnik hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini bildirmişti.
Ukrayna medyası, Kiev ve Lvov şehirlerinde bir dizi patlamaların meydana geldiğini yazmıştı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, saldırı sonucu şehirdeki kritik öneme sahip altyapıda hasarın meydana geldiğini duyurmuştu. Ayrıca şehrin bazı semtlerinde elektrik kesintileri yaşanmıştı.