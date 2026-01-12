Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, 70 milyar dolarlık silah ihracatıyla rekor kırdı
Rusya, 70 milyar dolarlık silah ihracatıyla rekor kırdı
Özel askeri harekat boyunca savunma sanayisini ciddi biçimde geliştiren Rusya, bu alandaki ihracatında yeni bir rekor imza attı.
Rusya, 70 milyar dolarlık silah ihracatıyla rekor kırdı

17:04 12.01.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Михаил Синицын
Özel askeri harekat boyunca savunma sanayisini ciddi biçimde geliştiren Rusya, bu alandaki ihracatında yeni bir rekor imza attı.
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, 2025 yılında 70 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat ihraç eden Rusya'nın yeni bir rekora imza attığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede silah ve askeri teçhizat ihracatına ilişkin bilgi veren Manturov, Rus yapımı silah ve askeri teçhizatın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta kendini gösterdiğinin altını çizdi.

Özellikle hava savunma sistemleri, hava araçları ve çok namlulu roketatarların ön plana çıktığını kaydeden Manturov, Rus İHA ve elektronik harp sistemlerine de büyük ilgi olduğunu anlattı.

2022 yılına kadar maksimum portföy büyüklüğünün 55 milyar dolar olduğunu anımsatan Manturov, 2025'te 70 milyar dolarlık hacimle yeni rekor kırdıklarını vurguladı.

Rusya'nın yörüngedeki uydu sayısı 2025'te 288'den 300'e çıktı

🔍Görüşmede öne çıkan diğer hususlar:

🔴Angara-A5 roketi, Rusya Savunma Bakanlığı için Plesetsk Uzay Üssü'nden yörüngeye bir uydu fırlattı, daha önce bu sadece Baykonur Uzay Üssü'nden mümkündü

🔴Rusya'nın yörüngedeki uydu sayısı 2025'te 288'den 300'e çıktı

🔴Savunma sanayi işletmeleri devletin tüm savunma tedarik siparişlerini tamamladı

🔴2025 yılında özel askeri harekatta 1000'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri teçhizat test edildi

🔴Savunma sanayi işletmelerinde sivil ürünlerin payı geçen yılın sonunda yüzde 30'u aştı

🔴Roscosmos 2025 yılında 17 taşıyıcı roket fırlattı
