Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus komutan anlattı: S-300 hava savunma sistemiyle F-16 savaş uçağını vurduk
Özel askeri harekat sırasında Batılı ülkeler tarafından Kiev rejimine gönderilen silah sistemleri, Rusya tarafından meşru hedef olarak görülüyor ve imha... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri S-300 Uçaksavar Füze Kompleksi Tümeni'nin 'Sever' (Kuzey) lakaplı komutanı, özel askeri harekat bölgesindeki Rus hava savunmasının ABD yapımı F-16 savaş uçağını iki füzeyle imha ettiğini söyledi.Rus basınına konuşan 'Sever', Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen silahlı faaliyetlerde S-300 hava savunma sistemiyle elde ettikleri başarılardan söz etti.S-300'ün modern bir sistem olduğunu ve tümenin S-300 kompleksini Aralık 2024'te teslim aldığını belirten 'Sever', "Modern bir sistem. Aralık 2024'te teslim aldık. Mart ayında (2025'te) eğitimini tamamladık ve hemen muharebeye dahil olduk. Çok sayıda hedef vurduk, artık sayısını bile bilmiyoruz. Bunlar arasında ATACMS, HIMARS, güdümlü hava bombaları ve aerodinamik hedefler var. En dikkat çeken ise F-16. Bu bizim için en dikkat çeken hedef. Bu, tugay komutanıyla gerçekleşti. Bu operasyonu çok uzun süre planladık. Yakalamaya çalıştık, bekledik. Düşmanımız bu uçakları yok edilemez oldukları için çok övüyor. Meğerse onlar da düşüyormuş" dedi.'Sever', 'yok edilemez' olduğu öne sürülen F-16 savaş uçağını düşürmek için 2 füzenin yettiğini vurgulayarak "İlk atışta değil, iki füzeyle vurduk. İlkinde onu yaraladık, ikincisinde de işini bitirdik" ifadelerini kullandı.Batı, Rusya'nın çağrılarını yanıtsız bıraktıRusya, Ukrayna'ya silah gönderilmesinin çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini her fırsatta vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor.Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağının ve olumsuz etki yaratacağının altını çizmişti.
haberler, rusya, ukrayna, rusya silahlı kuvvetleri, f-16, s-300, rus ordusu, özel askeri harekat

10:09 12.01.2026
S-300
Özel askeri harekat sırasında Batılı ülkeler tarafından Kiev rejimine gönderilen silah sistemleri, Rusya tarafından meşru hedef olarak görülüyor ve imha ediliyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri S-300 Uçaksavar Füze Kompleksi Tümeni'nin 'Sever' (Kuzey) lakaplı komutanı, özel askeri harekat bölgesindeki Rus hava savunmasının ABD yapımı F-16 savaş uçağını iki füzeyle imha ettiğini söyledi.

Rus basınına konuşan 'Sever', Ukrayna ve Donbass'ta yürütülen silahlı faaliyetlerde S-300 hava savunma sistemiyle elde ettikleri başarılardan söz etti.

S-300'ün modern bir sistem olduğunu ve tümenin S-300 kompleksini Aralık 2024'te teslim aldığını belirten 'Sever', "Modern bir sistem. Aralık 2024'te teslim aldık. Mart ayında (2025'te) eğitimini tamamladık ve hemen muharebeye dahil olduk. Çok sayıda hedef vurduk, artık sayısını bile bilmiyoruz. Bunlar arasında ATACMS, HIMARS, güdümlü hava bombaları ve aerodinamik hedefler var. En dikkat çeken ise F-16. Bu bizim için en dikkat çeken hedef. Bu, tugay komutanıyla gerçekleşti. Bu operasyonu çok uzun süre planladık. Yakalamaya çalıştık, bekledik. Düşmanımız bu uçakları yok edilemez oldukları için çok övüyor. Meğerse onlar da düşüyormuş" dedi.

'Sever', 'yok edilemez' olduğu öne sürülen F-16 savaş uçağını düşürmek için 2 füzenin yettiğini vurgulayarak "İlk atışta değil, iki füzeyle vurduk. İlkinde onu yaraladık, ikincisinde de işini bitirdik" ifadelerini kullandı.

Batı, Rusya'nın çağrılarını yanıtsız bıraktı

Rusya, Ukrayna'ya silah gönderilmesinin çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini her fırsatta vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor.

Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağının ve olumsuz etki yaratacağının altını çizmişti.
