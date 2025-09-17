Ufuk Özkan yoğun bakım sonrası taburcu edildi: İlk görüntü ve açıklama geldi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ufuk-ozkan-yogun-bakim-sonrasi-taburcu-edildi-ilk-goruntu-ve-aciklama-geldi-1099445960.html
17.09.2025
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, iki gün önce Beşiktaş'taki evinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin bilincinin açık olduğunu ve durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.Taburcu edildi, i̇lk kare geldiKardeşi, ünlü oyuncunun 48 saat sonunda servise alınacağını ya da taburcu edileceğini söylemişti. Beklenen haber bugün geldi. Ufuk Özkan, taburcu oldu ve hastaneden çıkışında ilk kez görüntülendi. Oyuncu Mehmet Uslu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı, "Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz" notuyla paylaştı.Özkan'dan i̇lk açıklamaTaburcu edildikten sonra yazılı bir açıklama yapan Özkan, kendisini arayan ve soran herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:"Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim."Ufuk Özkan kimdir?11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.Çok sayıda projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. 2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen Özkan'ın bu evlilikten bir oğlu oldu. Çift, 2022'de yollarını ayırdı.
Taburcu edildi, i̇lk kare geldi
Kardeşi, ünlü oyuncunun 48 saat sonunda servise alınacağını ya da taburcu edileceğini söylemişti. Beklenen haber bugün geldi. Ufuk Özkan, taburcu oldu ve hastaneden çıkışında ilk kez görüntülendi. Oyuncu Mehmet Uslu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı, “Biz hastaneden çıktık. Gayet iyiyiz” notuyla paylaştı.
Taburcu edildikten sonra yazılı bir açıklama yapan Özkan, kendisini arayan ve soran herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
“Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim.”
11 Nisan 1975’te Almanya’da doğan Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun’da tamamlayan Özkan, 2001’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.
Çok sayıda projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan “Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük bir çıkış yaptı. 2005 yılında Nazan Güneş ile evlenen Özkan’ın bu evlilikten bir oğlu oldu. Çift, 2022’de yollarını ayırdı.