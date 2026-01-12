https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/muglada-kar-ve-buzlanma-araclar-yolda-kaldi-afad-ekipleri-sevk-edildi-1102657137.html

Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi

Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi

Muğla'da yüksek kesimlerine yağan kar Kavaklıdere ilçesi Gökçukur karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolu bir... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Muğla'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kavaklıdere Göktepe karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.İhbar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirdi.Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ilerletildi.

