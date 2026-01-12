Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/muglada-kar-ve-buzlanma-araclar-yolda-kaldi-afad-ekipleri-sevk-edildi-1102657137.html
Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi
Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi
Sputnik Türkiye
Muğla'da yüksek kesimlerine yağan kar Kavaklıdere ilçesi Gökçukur karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolu bir... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T00:48+0300
2026-01-12T00:49+0300
türki̇ye
menteşe belediyesi
afad
muğla
kar yağışı
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102656980_0:581:1200:1256_1920x0_80_0_0_cd7e0e96bf2da319459004834c3cc8ea.jpg
Muğla'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kavaklıdere Göktepe karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.İhbar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirdi.Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ilerletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/ankara-valiliginden-egitime-ara-verilmesiyle-ilgili-aciklama-1102655147.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102656980_0:468:1200:1368_1920x0_80_0_0_52a4d8f4c4f215a4de16c3abfdc386bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
menteşe belediyesi, afad, muğla, kar yağışı, kar
menteşe belediyesi, afad, muğla, kar yağışı, kar

Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi

00:48 12.01.2026 (güncellendi: 00:49 12.01.2026)
© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kavaklıdere ilçesi Gökçukur kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı
 Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kavaklıdere ilçesi Gökçukur kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Abone ol
Muğla'da yüksek kesimlerine yağan kar Kavaklıdere ilçesi Gökçukur karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.
Muğla'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kavaklıdere Göktepe karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ilerletildi.
Çocukların karda oynaması - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
TÜRKİYE
Ankara Valiliği'nden eğitime yarın ara verilmesiyle ilgili açıklama
Dün, 20:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала