https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/muglada-kar-ve-buzlanma-araclar-yolda-kaldi-afad-ekipleri-sevk-edildi-1102657137.html
Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi
Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi
Sputnik Türkiye
Muğla'da yüksek kesimlerine yağan kar Kavaklıdere ilçesi Gökçukur karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolu bir... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T00:48+0300
2026-01-12T00:48+0300
2026-01-12T00:49+0300
türki̇ye
menteşe belediyesi
afad
muğla
kar yağışı
kar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102656980_0:581:1200:1256_1920x0_80_0_0_cd7e0e96bf2da319459004834c3cc8ea.jpg
Muğla'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kavaklıdere Göktepe karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.İhbar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirdi.Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ilerletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/ankara-valiliginden-egitime-ara-verilmesiyle-ilgili-aciklama-1102655147.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102656980_0:468:1200:1368_1920x0_80_0_0_52a4d8f4c4f215a4de16c3abfdc386bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
menteşe belediyesi, afad, muğla, kar yağışı, kar
menteşe belediyesi, afad, muğla, kar yağışı, kar
Muğla'da kar ve buzlanma: Araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri sevk edildi
00:48 12.01.2026 (güncellendi: 00:49 12.01.2026)
Muğla'da yüksek kesimlerine yağan kar Kavaklıdere ilçesi Gökçukur karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı araçlar yolda kalırken, karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.
Muğla'da kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kavaklıdere Göktepe karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Yolda kalan araçlar nedeniyle karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı ve bölgede araç kuyrukları oluştu.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar ise AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ilerletildi.