Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/ankara-valiliginden-egitime-ara-verilmesiyle-ilgili-aciklama-1102655147.html
Ankara Valiliği'nden eğitime yarın ara verilmesiyle ilgili açıklama
Ankara Valiliği'nden eğitime yarın ara verilmesiyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Kent genelinde ise eğitim-öğretim... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T20:36+0300
2026-01-11T20:42+0300
türki̇ye
ankara valiliği
okul
eğitim
tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4492c4fab3499b402232d443bc51daf2.jpg
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1102654708.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1c/1102305954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9509f8c5bd54e764e54b279ceb04477.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara valiliği, okul, eğitim, tatil
ankara valiliği, okul, eğitim, tatil

Ankara Valiliği'nden eğitime yarın ara verilmesiyle ilgili açıklama

20:36 11.01.2026 (güncellendi: 20:42 11.01.2026)
© AA / Sıraç KaradenizÇocukların karda oynaması
Çocukların karda oynaması - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© AA / Sıraç Karadeniz
Abone ol
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Kent genelinde ise eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecek.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
12 ilde eğitime kar engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da eğitime 1 günlük ara verildi: Valilikten istisna tutulan kamu personeline ilişkin açıklama yapıldı
19:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала