Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Kent genelinde ise eğitim-öğretim... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:
ankara valiliği, okul, eğitim, tatil
Ankara Valiliği'nden eğitime yarın ara verilmesiyle ilgili açıklama
20:36 11.01.2026 (güncellendi: 20:42 11.01.2026)
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Kent genelinde ise eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecek.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.