Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, çığ, buzlanma ve şiddetli, rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar hızla düşüyor. Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç Türkiye'nin her yerinde kar yağışı etkili olacak. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ocak hava durumu tahminlerine göre Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç Türkiye'nin her yerinde kar yağışı etkili olacak.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik uyarılar
Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Detay:
Çok bulutlu. Çanakkale dışında kalan kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don riski.
Bursa – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale – 4°C – Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar
İstanbul – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Kırklareli – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
EGE
Detay:
Çok bulutlu. Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinde yağış var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Kuzey kıyılarda 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. İç kesimlerde buzlanma ve don.
Afyonkarahisar – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Denizli – 7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İzmir – 8°C – Çok bulutlu; sabah il genelinde, öğleden sonra iç kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak
Muğla – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
AKDENİZ
Detay:
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağış. Genellikle yağmur ve sağanak, akşamdan sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar. Doğu Akdeniz ve Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli yağış.
Adana – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Antalya – 14°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; sabah doğu kesimleri yer yer kuvvetli
Hatay – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yer yer kuvvetli
Isparta – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur; akşamdan sonra kar
İÇ ANADOLU
Detay:
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don.
Ankara – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar
Eskişehir – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı hafif kar
Kayseri – 6°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar
Konya – 5°C – Çok bulutlu; aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri ve akşamdan sonra il geneli kar
BATI KARADENİZ
Detay:
Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. İç kesimlerde buzlanma ve don.
Bolu – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar
Düzce – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur
Sinop – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; iç kesimleri yer yer karla karışık yağmur
Zonguldak – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur; yüksekleri ve iç kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Detay:
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon’da yer yer kuvvetli yağmur. Akşamdan sonra iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar. İç kesimlerde 70–90 km/saat fırtına, buzlanma, don ve çığ riski.
Amasya – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri yer yer kar
Rize – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar
Samsun – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Trabzon – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; akşamdan sonra iç ve yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Detay:
Van ve Iğdır dışında aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Batı kesimler ve Bingöl çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma, don, sis ve çığ riski.
Erzurum – 1°C – Çok bulutlu, aralıklı kar
Kars – 1°C – Çok bulutlu, akşamdan sonra kar
Malatya – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Van – 5°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Detay:
Çok bulutlu. Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Bölgenin batısı ve Diyarbakır çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma ve don.
Batman – 12°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak
Diyarbakır – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
Gaziantep – 5°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur; yüksekleri kar; yer yer kuvvetli
Mardin – 7°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak