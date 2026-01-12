https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/meteorolojiden-41-il-icin-sari-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-cig-buzlanma-ve-siddetli-ruzgar-etkili-1102657395.html

Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, çığ, buzlanma ve şiddetli, rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 41 il için sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, çığ, buzlanma ve şiddetli, rüzgar etkili olacak

12.01.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Ocak hava durumu tahminlerine göre Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç Türkiye'nin her yerinde kar yağışı etkili olacak.Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarYağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ile tipi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARADetay:Çok bulutlu. Çanakkale dışında kalan kesimlerde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don riski.EGEDetay:Çok bulutlu. Kuzey Ege kıyıları dışında bölge genelinde yağış var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Kuzey kıyılarda 40–60 km/saat kuvvetli rüzgar. İç kesimlerde buzlanma ve don.AKDENİZDetay:Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağış. Genellikle yağmur ve sağanak, akşamdan sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar. Doğu Akdeniz ve Antalya’nın doğusunda yer yer kuvvetli yağış.İÇ ANADOLUDetay:Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Gece ve Salı sabahı buzlanma ve don.BATI KARADENİZDetay:Çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar. İç kesimlerde buzlanma ve don.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay:Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Samsun, Ordu, Tokat, Giresun ve Trabzon’da yer yer kuvvetli yağmur. Akşamdan sonra iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar. İç kesimlerde 70–90 km/saat fırtına, buzlanma, don ve çığ riski.DOĞU ANADOLUDetay:Van ve Iğdır dışında aralıklı karla karışık yağmur ve kar. Batı kesimler ve Bingöl çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma, don, sis ve çığ riski.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay:Çok bulutlu. Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar. Bölgenin batısı ve Diyarbakır çevresi kuvvetli yağışlı. Güney yönlerden 50–70 km/saat fırtına, buzlanma ve don.

