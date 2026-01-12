Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/matmazel-hakkinda-rapor-cikti-darp-edildigi-tespit-edildi-1102680463.html
Matmazel hakkında rapor çıktı: Darp edildiği tespit edildi
Matmazel hakkında rapor çıktı: Darp edildiği tespit edildi
Sputnik Türkiye
Ankara'dak Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki Matmazel isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan... 12.01.2026
türki̇ye
türkiye
ankara
ego
haberler
ankara barosu
cumhuriyet başsavcılığı
Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır.
Matmazel hakkında rapor çıktı: Darp edildiği tespit edildi

20:02 12.01.2026 (güncellendi: 22:13 12.01.2026)
Matmazel
Matmazel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
Ankara'dak Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki Matmazel isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inceleme sonucunda, Matmezel'in darp edildiği resmi olarak tespit edildi.
Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki “Matmazel” isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatılmıştı.
Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, 'söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürüldü' açıklaması geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel’in darp edildiği tespit edildi" denildi.

'İş akitleri feshedildi, soruşturma sürüyor'

EGO açıklaması şöyle devam etti:
Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir.
Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
TÜRKİYE
EGO'dan metroda bir köpeğin darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama: 'Görevden uzaklaştırıldılar'
5 Ocak, 12:55
