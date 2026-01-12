https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/matmazel-hakkinda-rapor-cikti-darp-edildigi-tespit-edildi-1102680463.html

Matmazel hakkında rapor çıktı: Darp edildiği tespit edildi

Ankara'dak Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki Matmazel isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki “Matmazel” isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatılmıştı. Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, 'söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürüldü' açıklaması geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel’in darp edildiği tespit edildi" denildi.'İş akitleri feshedildi, soruşturma sürüyor'EGO açıklaması şöyle devam etti:

