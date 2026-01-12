https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kruvaziyer-yolcu-sayisinda-yeni-rekor-yolcu-sayisi-2-milyonu-asti-1102670154.html

Kruvaziyer yolcu sayısında yeni rekor: Yolcu sayısı 2 milyonu aştı

Kruvaziyer yolcu sayısında yeni rekor: Yolcu sayısı 2 milyonu aştı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcu sayısıyla 2013 yılından sonra ilk defa 2 milyon seviyesinin... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T13:05+0300

2026-01-12T13:05+0300

2026-01-12T13:05+0300

türki̇ye

kuşadası

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

i̇stanbul

abdulkadir uraloğlu

denizcilik genel müdürlüğü

kruvaziyer gemisi

kruvaziyer turizmi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/17/1070074308_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_9c0dcc32f0dc67b3652374b3ddc73274.jpg

Kruvaziyer yolcu sayısı 2025'te son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.,Türkiye'de kruvaziyer turizmiUraloğlu, yazılı açıklamasında, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi.En yüksek kruvaziyer sayısıLimanlara uğrayan gemi sayısının Aralık 2025'te 28 olduğunu belirten Uraloğlu, söz konusu ayda yüzde 16,3 artış ve 40 bin 773 yolcuyla aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaşıldığını aktardı.Uraloğlu, kruvaziyer turizminde geçen yılın rakamlarına ilişkin bilgi vererek, "Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı, geçen yıl 2024'e göre yüzde 15,1 artışla 1375'e, kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 13,2 artışla 2 milyon 138 bin 136'ya ulaştı. Böylece, 2013 yılından sonra ilk kez kruvaziyer yolcu sayısında 2 milyon seviyesinin üzerine çıktık." değerlendirmesinde bulundu.Kuşadası Limanı zirvedeİstanbul limanlarına Aralık 2025'te 9 kruvaziyer gemi ile 17 bin 739 kruvaziyer yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 11 bin 309 yolcu, Kuşadası Limanı'na 6 kruvaziyer gemi ile 5 bin 612 yolcu geldiğini belirten Uraloğlu, diğer limanlara da 7 kruvaziyer gemi ile 6 bin 113 yolcunun uğradığını ifade etti.Uraloğlu, limanlar bazında yıllık verilere ilişkin şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/turkiye-turizm-tanitiminda-yapay-zeka-donemi-baslatti-1102544522.html

türki̇ye

kuşadası

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuşadası, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, i̇stanbul, abdulkadir uraloğlu, denizcilik genel müdürlüğü , kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmi