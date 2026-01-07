https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/turkiye-turizm-tanitiminda-yapay-zeka-donemi-baslatti-1102544522.html

Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi başlattı

Türkiye, turizm tanıtımında yapay zeka destekli seslendirme kullanılan yeni filmiyle dijital tanıtımda yeni bir sayfa açtı. “Antalya, Piece of Art” başlıklı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye, turizm tanıtım stratejisinde yenilikçi bir adım atarak yapay zeka ile seslendirilen tanıtım filmiyle küresel izleyiciye ulaştı. Dijital çağın olanaklarını kullanan proje, modern tanıtım tekniklerini turizm iletişimine entegre etti.“Antalya, Piece of Art” küresel yayında“Antalya, Piece of Art” adlı tanıtım filmi, 9 farklı dilde hazırlanarak 200’ün üzerinde ülkede eş zamanlı olarak yayınlandı. Film, Antalya’nın kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve çağdaş yüzünü sinematografik bir dille dünyaya tanıtıyor.Go Türkiye markasıyla küresel konumlandırmaÇalışma, Go Türkiye markası altında yürütüldü. Proje, Türkiye’nin turizmde teknolojiyle entegre, yenilikçi ve rekabetçi bir ülke markası olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.

