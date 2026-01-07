https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/turkiye-turizm-tanitiminda-yapay-zeka-donemi-baslatti-1102544522.html
Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi başlattı
Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi başlattı
Sputnik Türkiye
Türkiye, turizm tanıtımında yapay zeka destekli seslendirme kullanılan yeni filmiyle dijital tanıtımda yeni bir sayfa açtı. “Antalya, Piece of Art” başlıklı... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T11:27+0300
2026-01-07T11:27+0300
2026-01-07T11:27+0300
antalya
türkiye
haberler
ekonomi̇
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102119228_0:567:1200:1242_1920x0_80_0_0_f634577a910567c6a0e6120e8178009b.jpg
Türkiye, turizm tanıtım stratejisinde yenilikçi bir adım atarak yapay zeka ile seslendirilen tanıtım filmiyle küresel izleyiciye ulaştı. Dijital çağın olanaklarını kullanan proje, modern tanıtım tekniklerini turizm iletişimine entegre etti.“Antalya, Piece of Art” küresel yayında“Antalya, Piece of Art” adlı tanıtım filmi, 9 farklı dilde hazırlanarak 200’ün üzerinde ülkede eş zamanlı olarak yayınlandı. Film, Antalya’nın kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve çağdaş yüzünü sinematografik bir dille dünyaya tanıtıyor.Go Türkiye markasıyla küresel konumlandırmaÇalışma, Go Türkiye markası altında yürütüldü. Proje, Türkiye’nin turizmde teknolojiyle entegre, yenilikçi ve rekabetçi bir ülke markası olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/internetten-alisveriste-yeni-donem-yurtdisindan-gumruksuz-alisveris-donemi-sona-erdi-1102541059.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/17/1102119228_0:454:1200:1354_1920x0_80_0_0_f386f075af57a94fd4d8990593c52949.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, türkiye, haberler, turizm, kültür ve turizm bakanlığı
antalya, türkiye, haberler, turizm, kültür ve turizm bakanlığı
Türkiye turizm tanıtımında yapay zeka dönemi başlattı
Türkiye, turizm tanıtımında yapay zeka destekli seslendirme kullanılan yeni filmiyle dijital tanıtımda yeni bir sayfa açtı. “Antalya, Piece of Art” başlıklı film, 9 dilde hazırlanarak 200’ün üzerinde ülkede yayına girdi. Çalışma, Türkiye’yi teknolojiyle entegre ve küresel ölçekte rekabetçi bir ülke markası olarak konumlandırmayı hedefliyor.
Türkiye, turizm tanıtım stratejisinde yenilikçi bir adım atarak yapay zeka ile seslendirilen tanıtım filmiyle küresel izleyiciye ulaştı. Dijital çağın olanaklarını kullanan proje, modern tanıtım tekniklerini turizm iletişimine entegre etti.
“Antalya, Piece of Art” küresel yayında
“Antalya, Piece of Art” adlı tanıtım filmi, 9 farklı dilde hazırlanarak 200’ün üzerinde ülkede eş zamanlı olarak yayınlandı. Film, Antalya’nın kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve çağdaş yüzünü sinematografik bir dille dünyaya tanıtıyor.
Go Türkiye markasıyla küresel konumlandırma
Çalışma, Go Türkiye markası altında yürütüldü. Proje, Türkiye’nin turizmde teknolojiyle entegre, yenilikçi ve rekabetçi bir ülke markası olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.