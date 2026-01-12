https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kolombiyali-sarkici-jimenezin-ucagi-dustu-unlu-sarkici-ucagin-dustugunu-3-kez-ruyasinda-gormus-1102662001.html
Kolombiyalı şarkıcı Jimenez'in uçağı düştü: Ünlü şarkıcı uçağın düştüğünü 3 kez rüyasında görmüş
Kolombiyalı şarkıcı Jimenez'in uçağı düştü: Ünlü şarkıcı uçağın düştüğünü 3 kez rüyasında görmüş
Sputnik Türkiye
Kolombiya'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T09:27+0300
2026-01-12T09:27+0300
2026-01-12T09:27+0300
yaşam
kolombiya
yeison jimenez
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102662047_0:0:782:440_1920x0_80_0_0_0323081bd8e80d76a2417241cf3d9680.jpg
Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullanmış.Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/dusen-libya-ucaginin-kara-kutusu-ingilterede-incelenecek-1102546830.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102662047_0:0:782:588_1920x0_80_0_0_88d461c1f219ac39498ebc0e0e0cba02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kolombiya, yeison jimenez
kolombiya, yeison jimenez
Kolombiyalı şarkıcı Jimenez'in uçağı düştü: Ünlü şarkıcı uçağın düştüğünü 3 kez rüyasında görmüş
Kolombiya'da küçük uçağın düşmesi sonucu aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı
Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.
Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.
Jimenez’in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.
Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm" ifadelerini kullanmış.
Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.