Düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusunun İngiltere'de inceleneceğini açıkladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
ankara, libya, abdulkadir uraloğlu, uçak, karakutu
12:06 07.01.2026
© AA / Enes Yıldırım
© AA / Enes Yıldırım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusunun İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
