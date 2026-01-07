https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/dusen-libya-ucaginin-kara-kutusu-ingilterede-incelenecek-1102546830.html
Düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek
Düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusunun İngiltere'de inceleneceğini açıkladı. 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T12:06+0300
2026-01-07T12:06+0300
2026-01-07T12:06+0300
türki̇ye
ankara
libya
abdulkadir uraloğlu
uçak
karakutu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102146118_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_c4fdd5b37ce278d5c036238e74e68a08.jpg
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
türki̇ye
ankara
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102146118_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b0d79aaee1a97e322eca3bbf2ba10de4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, libya, abdulkadir uraloğlu, uçak, karakutu
ankara, libya, abdulkadir uraloğlu, uçak, karakutu
Düşen Libya uçağının kara kutusu İngiltere'de incelenecek
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusunun İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu ve ses kayıtlarının İngiltere'de inceleneceğini açıkladı.