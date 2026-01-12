https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kara-kuvvetleri-komutanligi-ihalelerine-sorusturma-6si-asker-21-kisi-gozaltinda-1102667724.html
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma: 6'sı asker 21 kişi gözaltında
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma: 6'sı asker 21 kişi gözaltında
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı. Kamunun 23 milyon 578 bin 505 lira zarara uğratıldığı kaydedildi. Firma sahipleriyle anlaştıkları iddiası Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.18 ihale mercek altındaKamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma: 6'sı asker 21 kişi gözaltında
12:04 12.01.2026 (güncellendi: 12:10 12.01.2026)
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı. Kamunun 23 milyon 578 bin 505 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.
Firma sahipleriyle anlaştıkları iddiası
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.
Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.
Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.