Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kara-kuvvetleri-komutanligi-ihalelerine-sorusturma-6si-asker-21-kisi-gozaltinda-1102667724.html
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma: 6'sı asker 21 kişi gözaltında
Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma: 6'sı asker 21 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T12:04+0300
2026-01-12T12:10+0300
türki̇ye
kara kuvvetleri komutanlığı
cumhuriyet başsavcılığı
ihale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı. Kamunun 23 milyon 578 bin 505 lira zarara uğratıldığı kaydedildi. Firma sahipleriyle anlaştıkları iddiası Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.18 ihale mercek altındaKamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/altin-kacakciligina-yonelik-3-dalga-operasyon-7-sirkete-arama-gozaltilar-var-1102605817.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kara kuvvetleri komutanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, ihale
kara kuvvetleri komutanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, ihale

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma: 6'sı asker 21 kişi gözaltında

12:04 12.01.2026 (güncellendi: 12:10 12.01.2026)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AA
Abone ol
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki nakliye ihalelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 6'sı asker 21 kişi gözaltına alındı. Kamunun 23 milyon 578 bin 505 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Firma sahipleriyle anlaştıkları iddiası

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünde görevli bazı personelin, hizmet alımı yapılan firma sahipleriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri belirlendi.

18 ihale mercek altında

Kamu zararına neden olacak şekilde 2019-2024 arasında gerçekleşen 18 ihaleye konu hakediş belgelerinde, araç sayıları ve kilometre miktarlarının kasıtlı olarak fazla gösterildiği, bu yolla firmalara yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinin incelemesi sonucunda, oluşan kamu zararının 23 milyon 578 bin 505 lira olduğu kaydedildi.
Bu kapsamda başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi ve yetkilisi 15 şüpheli, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2026
TÜRKİYE
Altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyon: 7 şirkete arama, gözaltılar var
9 Ocak, 09:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала