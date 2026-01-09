https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/altin-kacakciligina-yonelik-3-dalga-operasyon-7-sirkete-arama-gozaltilar-var-1102605817.html
Altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyon: 7 şirkete arama, gözaltılar var
Altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyon: 7 şirkete arama, gözaltılar var
Sputnik Türkiye
İstanbul'da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T09:29+0300
2026-01-09T09:29+0300
2026-01-09T09:29+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511826_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8c24421aa533f8a9231d442dd4a58ea8.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın kaçakçılığı soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon düzenledi. 7 şirketin sahibi 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olmak", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 sayılı TCMB Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet", "4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/kapalicarsidaki-kara-para-agina-4-dalga-operasyon-80-gozalti-karari-68i-yakalandi-1102515423.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511826_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7e249e9ad073c55f4280de993284a904.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, altın
türkiye, i̇stanbul, altın
Altın kaçakçılığına yönelik 3. dalga operasyon: 7 şirkete arama, gözaltılar var
İstanbul'da altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın kaçakçılığı soruşturmasında 3'üncü dalga operasyon düzenledi. 7 şirketin sahibi 7 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlının altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.
Şüpheliler hakkında "suç örgütüne üye olmak", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 sayılı TCMB Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet", "4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.