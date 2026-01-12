https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kar-miktari-anlik-takip-ediliyor-istanbul-havalimaninda-sicaklik-nem-ve-yagis-turu-onceden-tespit-1102670860.html

Kar miktarı anlık takip ediliyor: İstanbul Havalimanı'nda sıcaklık, nem ve yağış türü önceden tespit ediliyor

İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor.İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kullanılmaya başlanan ileri teknoloji çözümleri sayesinde pist yüzeyindeki kar birikimi, su derinliği, yüzey kontaminasyonu ve su yoğunluğu gibi kritik parametreler gerçek zamanlı raporlanıyor.Buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarı sistemine de sahip olan İstanbul Havalimanı'nda sıcaklık, nem ve yağış türü gibi meteorolojik veriler analiz edilerek uçuş emniyetini doğrudan etkileyen riskler önceden tespit ediliyor ve ekiplerin zamanında müdahalesi sağlanıyor.Meteorolojik veriler anlık güncelleniyorHavalimanı çevresinde kurulu dört meteoroloji istasyonundan doğru ve güncel meteorolojik bilgileri toplayan ekipler, uçuş güvenliğini artıran önlemleri anında devreye sokuyor.Kış operasyonlarında görev alan Hava Tarafı Operasyon Direktörlüğü bünyesindeki 404 kişilik ekip, her yıl ortalama 7 bin saatlik “Zorlu İklim Koşullarıyla Mücadele” eğitiminden geçiyor. Kar ve buzla mücadelede kullanılacak 180 araçlık filonun bakım ve kontrolleri ise kış sezonu öncesinde eksiksiz şekilde tamamlanıyor.İstanbul Havalimanı filosunda mobil komuta merkezi, kar bıçaklı kamyonlar, kompakt karla mücadele araçları, kar rotatifleri, pist frenleme ölçüm araçları ve cihazları, de-icing kamyonları, çok fonksiyonlu kar traktörleri ve çeşitli yükleyiciler bulunuyor. Ayrıca pist, taksiyolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, servis yolları ve çevre yolları dahil olmak üzere 12 milyon metrekareyi aşan alan, karla mücadele kapsamında belirlenen bölgeler arasında yer alıyor. Bu alanlarda kullanılmak üzere 1575 ton sıvı buz çözücü (potasyum asetat) ve 760 ton katı buz çözücü malzeme depolarda hazır tutuluyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, şunları kaydetti:Öte yandan, farklı tipteki kar küreme araçlarına İGA yerleşkesinde bulunan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin önerileriyle belirlenen 15 isim verildi.

