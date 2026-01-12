https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/istanbul-beyaza-burunuyor-meteoroloji-uzmani-prof-dr-orhan-senden-kritik-24-saat-uyarisi-1102665109.html

İstanbul beyaza bürünüyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den 'kritik 24 saat' uyarısı, lapa lapa kar yağacak

İstanbul beyaza bürünüyor: Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den 'kritik 24 saat' uyarısı, lapa lapa kar yağacak

İstanbul’da kar yağışı kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 il için sarı kodlu uyarı... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerinde, bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kentte yağışın aralıklı olarak devam ettiği, bazı noktalarda ise şiddetini artırdığı gözlendi.Orhan Şen: Akşama doğru tüm İstanbul’da kar olacakMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Şu anda kar İstanbul’da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası’nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul’un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek.”Kar kalınlığı iç kesimlerde 5-10 santimetreye çıkabilirŞen, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5-10 santimetreye ulaşabileceğini belirterek, sahil bölgelerinde ise 1-2 santimetre kar örtüsü oluşabileceğini söyledi. Yağışın gece saatlerine kadar, hatta yarın sabaha kadar süreceğini vurguladı.Akşam saatlerinde buzlanma riski artacakSıcaklığın akşam saatlerinden itibaren daha da düşeceğine dikkat çeken Şen, özellikle köprü ve viyadüklerde buzlanma riski bulunduğunu belirtti. Valilik tarafından alınan tedbirlerin trafik yoğunluğunu azalttığını ifade eden Şen, bunun önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.'İşiniz yoksa dışarı çıkmayın' uyarısıİstanbul’un kritik 24 saate girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı” dedi.Ankara ve İzmir’de durumŞen’in değerlendirmesine göre Ankara’da kar yağışı aralıklı olarak devam edecek ancak İstanbul kadar etkili olmayacak. İzmir’de ise şu an için kar yağışı beklenmiyor.'Lapa lapa kar yağacak'Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan da canlı yayında yaptığı açıklamada, "Su oranı yüksek bir kar yağışı... Akşam saatlerine doğru rüzgar karayele dönecek. İri taneli kar yağışını o saatlerde göreceğiz. Her yer bunu görmeyecek. En şanslı yer Anadolu Yakası diyebiliriz. Büyükçekmece, Çatalca taraflarında akşam saatlerine doğru kar oralarda hafifleyecek. Boğaz hattında 20.00-02.00 arasında -Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar- lapa lapa kar yağacak. Anadolu Yakası'nda Sancaktepe, Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla'nın yüksek kesimlerinde orta kuvvette devam edecek, lapa lapa kar yağışı gece boyu orada yağacak. Sabah Avrupa Yakası'nda güneşli bir havaya uyanacağız" dedi. Saat 20.00'den sonrasına işaret eden Çalışkan, "23.00-04.00 arasında Anadolu Yakası ve Boğaz hattında kar yağışı etkili olacak" ifadelerini kullandı.

