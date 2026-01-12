https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/kahvenin-diyabete-etkisi-kahvedeki-bilesikler-ilaclari-geride-birakti-1102651966.html

Kahvenin diyabete etkisi: Kahvedeki bileşikler ilaçları geride bıraktı

Kavrulmuş kahvede keşfedilen üç yeni bileşiğin, karbonhidrat sindiriminde rol oynayan kritik bir enzimi güçlü biçimde baskıladığı belirlendi. Laboratuvar... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, kahvede bulunan üç yeni bileşiğin, sindirim sırasında karbonhidratları parçalayan a-glukozidaz enzimini güçlü biçimde baskıladığını tespit etti. Bu enzimin, şekerin kana karışma hızını doğrudan etkilediği aktarıldı.Araştırmacılar, bu bulgunun tip 2 diyabetin yönetimine yönelik yeni fonksiyonel gıda bileşenleri için umut verici olduğunu bildirdi.Kahvenin gizli biyolojik etkisiÇalışmaya liderlik eden Minghua Qiu ve ekibi, kavrulmuş arabika kahve çekirdeklerinde daha önce bilinmeyen biyolojik etkinlikler saptadı. Bulguların Beverage Plant Research dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Araştırmada, kavrulmuş kahvenin kimyasal olarak çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu, bu nedenle gelişmiş analiz yöntemlerinin kullanıldığı ifade edildi. Üç yeni bileşiğe caffaldehid A, B ve C adı verildi.Diyabet ilacından daha güçlüAraştırmacılar, bu üç bileşiğin tamamının a-glukozidaz enzimini baskılamada ilaç olarak kullanılan akarbozdan daha güçlü etki gösterdiğini bildirdi. Laboratuvar ölçümlerinde elde edilen değerlerin, bu etkinliği açık biçimde ortaya koyduğu aktarıldı.Ayrıca, ileri analizlerle üç yeni iz bileşiğin daha tespit edildiği ve bunların da daha önce bilimsel kayıtlarda yer almadığı belirtildi.

