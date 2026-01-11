Astronomlardan şaşırtan keşif: Yıldızsız bir 'Hayalet Galaksi' bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/astronomlardan-sasirtan-kesif-yildizsiz-bir-hayalet-galaksi-bulundu-1102650365.html
Hubble Uzay Teleskobu ile çalışan astronomlar, yıldız içermeyen ancak gaz ve karanlık madde açısından zengin yeni bir kozmik nesne tespit etti. 'Cloud-9' adı...
11.01.2026
Hubble Uzay Teleskobu verileriyle çalışan astronomlar, tamamen yeni bir kozmik nesne türü keşfettiklerini bildirdi. 'Cloud-9' adı verilen bu yapının, büyük ölçüde karanlık maddeden oluştuğu, gaz içerdiği ancak hiç yıldız barındırmadığı bildirildi.Bilim insanları, Cloud-9’un galaksi oluşumunun en erken evrelerinden kalmış bir kozmik kalıntı olduğunu aktardı. Nesnenin, evrende bu türde doğrulanan ilk örnek olduğu belirtildi.'Başarısız bir galaksi'Araştırmanın başındaki isim Alejandro Benitez-Llambay, Cloud-9’u 'başarısız bir galaksi' olarak tanımladı. Benitez-Llambay, yıldız bulunmamasının teoriyi doğruladığını ve bunun galaksi oluşumuna dair önemli bir ipucu sunduğunu söyledi. Araştırma ekibinden Andrew Fox ise Cloud-9’un karanlık evrene açılan nadir bir pencere olduğunu belirtti. Görünmeyen devCloud-9’un yaklaşık 4 bin 900 ışık yılı genişliğinde olduğu ve içerdiği hidrojen gazının Güneş’in kütlesinin yaklaşık 1 milyon katı olduğu ifade edildi. Karanlık maddenin etkisi hesaba katıldığında, toplam kütlenin yaklaşık 5 milyar Güneş kütlesine ulaştığı aktarıldı.Bu yapının, yıldız ışığı olmadan karanlık maddenin özelliklerini incelemek için nadir bir fırsat sunduğu belirtildi.
