Japonya’dan Gazze adımı: Koordinasyon Merkezine personel gönderecek

12.01.2026
Japonya, Gazze’de ateşkesin uygulanmasını izlemek ve insani yardımı koordine etmek amacıyla kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne personel göndereceğini açıkladı. Açıklama, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi tarafından yapıldı.Motegi, Kudüs’te düzenlenen basın toplantısında, Tokyo’nun ABD öncülüğünde İsrail’de kurulan merkeze, Gazze’nin yeniden inşasından sorumlu büyükelçi Takeshi Okubo ve bir uzman göndereceğini söyledi.Merkez yerinde incelendiMotegi’nin, koordinasyon merkezinde incelemelerde bulunduğu ve yetkililere Japonya’nın sürece aktif katkı sağlama politikasını ilettiği aktarıldı. Bakan, Ortadoğu’da kalıcı barış ve refah için Japonya’ya özgü diplomatik adımlar atma isteğini dile getirdi.Filistin ve İsrail ile görüşmelerAynı gün Motegi, Hussein al-Sheikh ve Filistin Başbakanı Mohammad Mustafa ile görüştü. Japonya’nın, gelecekteki bir Filistin devleti ile İsrail’in bir arada var olmasını öngören iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.Motegi ayrıca, Gazze’nin yeniden imarı için yaklaşık 25 milyar yen yardım sağlanacağını söyledi.Bakan, Benjamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Gazze’de sivillerin korunması ve insani yardımın sağlanması çağrısında bulundu. Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinden duyduğu ciddi endişeyi dile getirerek bunları uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.
