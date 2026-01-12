Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/italya-venezuelanin-enerji-sektorunde-kilit-rol-istiyoruz-1102674857.html
İtalya: Venezuela’nın enerji sektöründe kilit rol istiyoruz
İtalya: Venezuela’nın enerji sektöründe kilit rol istiyoruz
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ülkesinin ulusal enerji devi Eni aracılığıyla Venezuela'nın enerji sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam etmek istediğini söyledi.
2026-01-12T14:45+0300
2026-01-12T14:45+0300
dünya
antonio tajani
venezuela
eni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090815681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbd579873c51824645709c31115af15b.jpg
Antonio Tajani'nin açıklaması, Venezuela'da yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından geldi. ABD'nin 3 Ocak'ta Nicolas Maduro'yu ülkeden kaçırmasının ardından Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü tüm dünyanın odağı haline geldi.İtalya'nın ulusal şirketi Eni, halihazırda Venezuela'da Repsol ile ortak yürüttüğü Cardon IV projesi kapsamında Perla açık deniz gaz sahasında üretim yapıyor.Bu gaz, büyük ölçüde Venezuela'nın iç elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Ancak Mart 2025'te ABD'nin yabancı şirketlere yönelik lisansları iptal etmesi nedeniyle Eni'nin Venezuela'dan tahsil edemediği alacak miktarı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.Bakan Tajani, "İtalya, Eni ile birlikte Venezuela'nın enerji sektöründe kilit rol oynamaya devam etmek istiyor" diyerek, mevcut operasyonların korunmasının yanı sıra olası yeni yatırımlar için fırsat kolladıklarını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırım yapmasını hedeflerken, Eni ve Repsol gibi Avrupalı şirketler mevcut varlıklarını ve alacaklarını koruma peşinde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/venezuelanin-petrolun-disinda-hangi-yeralti-kaynaklarina-sahip-1102665833.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090815681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d552b56b289d54a4c23ff51356a0072.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
italya, venezuela, petrol, gaz, haberler, tajani, açıklamalar, italya venezuela petrolü, venezuela petrol
italya, venezuela, petrol, gaz, haberler, tajani, açıklamalar, italya venezuela petrolü, venezuela petrol

İtalya: Venezuela’nın enerji sektöründe kilit rol istiyoruz

14:45 12.01.2026
© AP Photo / Andrew MedichiniItalian Foreign Minister Antonio Tajani addresses the "Italy Ukraine business forum" in Rome, Nov. 20, 2024.
Italian Foreign Minister Antonio Tajani addresses the Italy Ukraine business forum in Rome, Nov. 20, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Abone ol
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ülkesinin ulusal enerji şirketi Eni aracılığıyla Venezuela'nın enerji sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam etmek istediğini söyledi.
Antonio Tajani'nin açıklaması, Venezuela'da yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından geldi. ABD'nin 3 Ocak'ta Nicolas Maduro'yu ülkeden kaçırmasının ardından Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü tüm dünyanın odağı haline geldi.
İtalya'nın ulusal şirketi Eni, halihazırda Venezuela'da Repsol ile ortak yürüttüğü Cardon IV projesi kapsamında Perla açık deniz gaz sahasında üretim yapıyor.
Bu gaz, büyük ölçüde Venezuela'nın iç elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Ancak Mart 2025'te ABD'nin yabancı şirketlere yönelik lisansları iptal etmesi nedeniyle Eni'nin Venezuela'dan tahsil edemediği alacak miktarı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.
Bağdat'ta 1960'ta İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kurucu üyelerinden biri olan Venezuela, 55,25 milyar varil petrol (2023 verileri) potansiyeline sahip, bu da ABD'nin rezervlerinin beş katından fazla.
Bakan Tajani, "İtalya, Eni ile birlikte Venezuela'nın enerji sektöründe kilit rol oynamaya devam etmek istiyor" diyerek, mevcut operasyonların korunmasının yanı sıra olası yeni yatırımlar için fırsat kolladıklarını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırım yapmasını hedeflerken, Eni ve Repsol gibi Avrupalı şirketler mevcut varlıklarını ve alacaklarını koruma peşinde.
General view of Caracas, Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
DÜNYA
Venezuela petrol dışında hangi yeraltı kaynaklarına sahip?
12:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала