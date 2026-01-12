https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/italya-venezuelanin-enerji-sektorunde-kilit-rol-istiyoruz-1102674857.html
İtalya: Venezuela’nın enerji sektöründe kilit rol istiyoruz
İtalya: Venezuela'nın enerji sektöründe kilit rol istiyoruz
Sputnik Türkiye
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ülkesinin ulusal enerji devi Eni aracılığıyla Venezuela'nın enerji sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam etmek istediğini söyledi.
Antonio Tajani'nin açıklaması, Venezuela'da yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından geldi. ABD'nin 3 Ocak'ta Nicolas Maduro'yu ülkeden kaçırmasının ardından Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü tüm dünyanın odağı haline geldi.İtalya'nın ulusal şirketi Eni, halihazırda Venezuela'da Repsol ile ortak yürüttüğü Cardon IV projesi kapsamında Perla açık deniz gaz sahasında üretim yapıyor.Bu gaz, büyük ölçüde Venezuela'nın iç elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Ancak Mart 2025'te ABD'nin yabancı şirketlere yönelik lisansları iptal etmesi nedeniyle Eni'nin Venezuela'dan tahsil edemediği alacak miktarı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.Bakan Tajani, "İtalya, Eni ile birlikte Venezuela'nın enerji sektöründe kilit rol oynamaya devam etmek istiyor" diyerek, mevcut operasyonların korunmasının yanı sıra olası yeni yatırımlar için fırsat kolladıklarını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırım yapmasını hedeflerken, Eni ve Repsol gibi Avrupalı şirketler mevcut varlıklarını ve alacaklarını koruma peşinde.
İtalya: Venezuela’nın enerji sektöründe kilit rol istiyoruz
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ülkesinin ulusal enerji şirketi Eni aracılığıyla Venezuela'nın enerji sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam etmek istediğini söyledi.
Antonio Tajani'nin açıklaması, Venezuela'da yaşanan son siyasi gelişmelerin ardından geldi. ABD'nin 3 Ocak'ta Nicolas Maduro'yu ülkeden kaçırmasının ardından Venezuela'nın petrol ve gaz sektörü tüm dünyanın odağı haline geldi.
İtalya'nın ulusal şirketi Eni, halihazırda Venezuela'da Repsol ile ortak yürüttüğü Cardon IV projesi kapsamında Perla açık deniz gaz sahasında üretim yapıyor.
Bu gaz, büyük ölçüde Venezuela'nın iç elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Ancak Mart 2025'te ABD'nin yabancı şirketlere yönelik lisansları iptal etmesi nedeniyle Eni'nin Venezuela'dan tahsil edemediği alacak miktarı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda.
Bağdat'ta 1960'ta İran, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile birlikte OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) kurucu üyelerinden biri olan Venezuela, 55,25 milyar varil petrol (2023 verileri)
potansiyeline sahip, bu da ABD'nin rezervlerinin beş katında
n fazla.
Bakan Tajani, "İtalya, Eni ile birlikte Venezuela'nın enerji sektöründe kilit rol oynamaya devam etmek istiyor" diyerek, mevcut operasyonların korunmasının yanı sıra olası yeni yatırımlar için fırsat kolladıklarını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırım yapmasını hedeflerken, Eni ve Repsol gibi Avrupalı şirketler mevcut varlıklarını ve alacaklarını koruma peşinde.