Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Süper Kupa'nın sahibi oldu
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Süper Kupa'nın sahibi oldu
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Süper Kupa'nın sahibi oldu
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbiye etkili başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle öne geçti.İkinci yarıya da çok hızlı giren sarı-lacivertliler, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.Guendouzi ilk maçında golle tanıştıFenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.Fransız oyuncu, müsabakanın 28. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.Oosterwolde bu sezon ilk golünü attıFenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez skor üretti.Sarı-lacivertli oyuncu, 48. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezonki ilk golüne imza attı.Hollandalı oyuncu, 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazandıFenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi.2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı.Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez müzesine götürdü1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.Saran, futbolda ilk kupasını kazandıFenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı.Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda üst üste ikinci kez kaybettiGalatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile 8. karşılaşmasında dördüncü kez kaybettiGalatasaray, 1965-1966 sezonundan bu yana 'Cumhurbaşkanlığı Kupası' ve 'Devlet Başkanlığı Kupası', son yıllarda da 'Süper Kupa' adı altında düzenlenen organizasyonda 8. kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye dördüncü kez mağlup oldu.Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5. Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertlier 2. kez kupayı kaldırdı. Galatasaray, 3 şampiyonlukta kaldı.Galatasaray, Süper Kupa'daki 28. finalinde 11. kez gülemediSarı-kırmızılı takım, Turkcell Süper Kupa'da ise 28. kez mücadele etti.Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 51. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 28. kez finalde mücadele etti.Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, 11. kez sahadan mutsuz ayrıldı.Fenerbahçe'den 9 maç sonra 2 gol yediGalatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Süper Kupa'nın sahibi oldu

20:56 10.01.2026 (güncellendi: 21:05 10.01.2026)
© Serhat ÇağdaşGalatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbiye etkili başlayan Fenerbahçe, 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle öne geçti.
İkinci yarıya da çok hızlı giren sarı-lacivertliler, 48. dakikada Jayden Oosterwolde'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Guendouzi ilk maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.
Fransız oyuncu, müsabakanın 28. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

Oosterwolde bu sezon ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez skor üretti.
Sarı-lacivertli oyuncu, 48. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezonki ilk golüne imza attı.
Hollandalı oyuncu, 81. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazandı

Fenerbahçe, Süper Kupa'yı 4. kez kazanma başarısı gösterdi.
2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'yı ilk kez 2007 yılında müzesine götüren sarı-lacivertliler, ardından 2009 ve 2014'te de kupayı kazanmıştı.
Fenerbahçe, 2014'ten sonra ilk kez bu kupayı kazanırken, toplamda 4. kez mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 6 kez müzesine götürdü

1965-66 sezonundan 1997-98 sezonuna kadar lig şampiyonuyla Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise Fenerbahçe, 6 kez kazanma başarısı göstermişti.
Sarı-lacivertliler bu kupada 12 kez finale yükselip 5'inden galibiyetle ayrılarak kupaya uzanırken, 1967-68 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı için o dönemki statü gereği maç yapmadan kupanın sahibi olmuştu.

Saran, futbolda ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, erkek futbol branşında ilk kupasını kazandı.
Kulüpte 21 Eylül 2025'te başkanlığa seçilen Saran, 4 aya yakın bir sürede ilk kupasını elde etti.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda üst üste ikinci kez kaybetti

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.
2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Galatasaray, Süper Kupa'da Fenerbahçe ile 8. karşılaşmasında dördüncü kez kaybetti

Galatasaray, 1965-1966 sezonundan bu yana 'Cumhurbaşkanlığı Kupası' ve 'Devlet Başkanlığı Kupası', son yıllarda da 'Süper Kupa' adı altında düzenlenen organizasyonda 8. kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye dördüncü kez mağlup oldu.
Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5. Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertlier 2. kez kupayı kaldırdı. Galatasaray, 3 şampiyonlukta kaldı.
İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon

Yer

Maç

Skor

1972-1973

Ankara

Fenerbahçe-Galatasaray

2-1

1984-1985

Ankara

Fenerbahçe-Galatasaray

1-1 (4-2 pen.)

1995-1996

Ankara

Galatasaray-Fenerbahçe

3-0

2011-2012

Erzurum

Galatasaray-Fenerbahçe

3-2

2012-2013

Kayseri

Galatasaray-Fenerbahçe

1-0 (Uzatmada)

2013-2014

Manisa

Fenerbahçe-Galatasaray

0-0 (3-2 pen.)

2022-2023

Şanlıurfa

Galatasaray-Fenerbahçe

3-0 (Hükmen)

2024-2025

İstanbul

Galatasaray-Fenerbahçe

0-2

Galatasaray, Süper Kupa'daki 28. finalinde 11. kez gülemedi

Sarı-kırmızılı takım, Turkcell Süper Kupa'da ise 28. kez mücadele etti.
Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 51. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 28. kez finalde mücadele etti.
Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, 11. kez sahadan mutsuz ayrıldı.

Fenerbahçe'den 9 maç sonra 2 gol yedi

Galatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.
Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.
Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.
