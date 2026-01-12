https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/furkan-bolukbasi-tahliye-edildi-1102678051.html

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Furkan Bölükbaşı tahliye... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T16:48+0300

2026-01-12T16:48+0300

2026-01-12T16:48+0300

türki̇ye

furkan bölükbaşı

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100882551_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_7c5b5824b9539a81b25c6c6d945da324.jpg

'Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı suçu' suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı, iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya ünlüsü hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlatmış, Bölükbaşı gözaltına alınmıştı. 11 Kasım'da tutuklanan Bölükbaşı, iki ayın ardından tahliye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/furkan-bolukbasi-gozaltina-alindi-1100882452.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

furkan bölükbaşı, tahliye