Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/furkan-bolukbasi-tahliye-edildi-1102678051.html
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Furkan Bölükbaşı tahliye... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T16:48+0300
2026-01-12T16:48+0300
türki̇ye
furkan bölükbaşı
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100882551_0:88:400:313_1920x0_80_0_0_7c5b5824b9539a81b25c6c6d945da324.jpg
'Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı suçu' suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı, iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya ünlüsü hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlatmış, Bölükbaşı gözaltına alınmıştı. 11 Kasım'da tutuklanan Bölükbaşı, iki ayın ardından tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/furkan-bolukbasi-gozaltina-alindi-1100882452.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100882551_0:51:400:351_1920x0_80_0_0_0d0bba37622a3d44a56d2a39213ad795.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
furkan bölükbaşı, tahliye
furkan bölükbaşı, tahliye

Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

16:48 12.01.2026
© Fotoğraf : X/Furkan BölükbaşıFurkan Bölükbaşı
Furkan Bölükbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Fotoğraf : X/Furkan Bölükbaşı
Abone ol
Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Furkan Bölükbaşı tahliye edildi.
'Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı suçu' suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı, iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya ünlüsü hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlatmış, Bölükbaşı gözaltına alınmıştı. 11 Kasım'da tutuklanan Bölükbaşı, iki ayın ardından tahliye edildi.
Furkan Bölükbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
TÜRKİYE
Furkan Bölükbaşı tutuklandı
11 Kasım 2025, 09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала