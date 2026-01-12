https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/furkan-bolukbasi-tahliye-edildi-1102678051.html
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Furkan Bölükbaşı tahliye... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
'Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı suçu' suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı, iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi. Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya ünlüsü hakkında "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)" suçlamasından re'sen soruşturma başlatmış, Bölükbaşı gözaltına alınmıştı. 11 Kasım'da tutuklanan Bölükbaşı, iki ayın ardından tahliye edildi.
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Furkan Bölükbaşı tahliye edildi.
'Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı suçu' suçlamasıyla tutuklanan Furkan Bölükbaşı, iki ay süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya ünlüsü hakkında “cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (tehdit)” suçlamasından re’sen soruşturma başlatmış, Bölükbaşı gözaltına alınmıştı. 11 Kasım'da tutuklanan Bölükbaşı, iki ayın ardından tahliye edildi.