Diyaliz hastaları için önemli takviye: Balık yağı kalp hastalığı riskini yüzde 43 azaltıyor
Diyaliz hastaları için önemli takviye: Balık yağı kalp hastalığı riskini yüzde 43 azaltıyor
Sputnik Türkiye
Diyaliz tedavisi gören hastalarda kalp ve damar hastalıkları en büyük risklerden biri olarak bilinse de yapılan yeni bir çalışma, günlük balık yağı takviyesinin bu riski önemli ölçüde düşürebileceğini gösterdi.
Diyaliz tedavisi gören hastalarda kalp ve damar hastalıkları en büyük risklerden biri olarak biliniyor. Yeni bir çalışma, günlük balık yağı takviyesinin bu riski önemli ölçüde düşürebileceğini gösterdi.Araştırmanın, Avustralya’da Monash Health ve Monash Üniversitesi Klinik Bilimler Okulu liderliğinde yürütüldüğü aktarıldı.Kalp krizi ve felçte yüzde 43 azalmaPISCES adı verilen çalışmada, Avustralya ve Kanada’daki 26 merkezde tedavi gören bin 228 diyaliz hastası takip edildi. Günde 4 gram balık yağı alan hastalarda, ciddi kalp-damar rahatsızlıklarında yüzde 43’lük azalma görüldüğü bildirildi.Bu rahatsızlıklar arasında kalp krizi, felç, kalbe bağlı ölümler ve damarsal nedenli amputasyonlar yer aldı. Takviyede doğal omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bulunduğu belirtildi.Herkes için geçerli değilAraştırmacılar, elde edilen sonuçların sadece diyaliz hastaları için geçerli olduğunun altını çizdi. Bulguların sağlıklı bireyler ya da farklı hasta gruplarına genellenmemesi gerektiği ifade edildi.Çalışma sonuçlarının, American Society of Nephrology Kidney Week 2025 toplantısında açıklandığı ve eş zamanlı olarak The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
balık yağı, diyaliz, kalp, kalp krizi, takviye, böbrek, damar, kalp rahatsızlığı, felç
balık yağı, diyaliz, kalp, kalp krizi, takviye, böbrek, damar, kalp rahatsızlığı, felç

Diyaliz hastaları için önemli takviye: Balık yağı kalp hastalığı riskini yüzde 43 azaltıyor

13:55 12.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
kalp - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Uluslararası bir araştırma, diyaliz hastalarında günlük balık yağı takviyesinin kalp krizi, felç ve kalbe bağlı ölümleri ciddi oranda azalttığını ortaya koydu.
Diyaliz tedavisi gören hastalarda kalp ve damar hastalıkları en büyük risklerden biri olarak biliniyor. Yeni bir çalışma, günlük balık yağı takviyesinin bu riski önemli ölçüde düşürebileceğini gösterdi.
Araştırmanın, Avustralya’da Monash Health ve Monash Üniversitesi Klinik Bilimler Okulu liderliğinde yürütüldüğü aktarıldı.

Kalp krizi ve felçte yüzde 43 azalma

PISCES adı verilen çalışmada, Avustralya ve Kanada’daki 26 merkezde tedavi gören bin 228 diyaliz hastası takip edildi. Günde 4 gram balık yağı alan hastalarda, ciddi kalp-damar rahatsızlıklarında yüzde 43’lük azalma görüldüğü bildirildi.
Bu rahatsızlıklar arasında kalp krizi, felç, kalbe bağlı ölümler ve damarsal nedenli amputasyonlar yer aldı. Takviyede doğal omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA bulunduğu belirtildi.

Herkes için geçerli değil

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların sadece diyaliz hastaları için geçerli olduğunun altını çizdi. Bulguların sağlıklı bireyler ya da farklı hasta gruplarına genellenmemesi gerektiği ifade edildi.
Çalışma sonuçlarının, American Society of Nephrology Kidney Week 2025 toplantısında açıklandığı ve eş zamanlı olarak The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
