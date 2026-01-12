https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/cumhurbaskanligi-butce-rehberi-hazirladi-2-trilyon-382-milyar-lira-sosyal-destek-icin-harcanacak-1102674577.html

Cumhurbaşkanlığı bütçe rehberi hazırladı: 2 trilyon 382 milyar lira sosyal destek için harcanacak

Cumhurbaşkanlığı bütçe rehberi hazırladı: 2 trilyon 382 milyar lira sosyal destek için harcanacak

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı, 2026 yılı bütçe kalemlerine ilişkin 'Vatandaşın bütçe rehberi' kitapçığı hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı tarafından vatandaşlar için bütçe rehberi hazırlandı. Başkanlığın internet sitesinden yer aldı. Rehberde, 2026 bütçesinin hazırlanış süreci ve bütçe kalemlerine ilişkin bilgilerin yer aldı.2026 yılı bütçesinde sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynak 917 milyar lira oldu. Doğalgaz ve elektrik sübvansiyon destekleri ve asgari ücretin vergi dışı tutulması da dikkate alındığında sosyal harcamalara ayrılan kaynak 2 trilyon 382 milyar liraya ulaştı.Rehberde sosyal yardım için harcanacak kaynaklar başlık başlık sıralandı:-Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira- Engelli vatandaşların evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira- Çocukların aileleri yanında yetişmesinin sağlanması amacıyla ekonomik yoksunluk içindeki ailelere yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira- Vatandaşların daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için 373 milyar lira- Koruyucu aile uygulaması için 3 milyar lira- Kömür yardımı için 10.9 milyar lira kaynak ayrıldı- 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve engelli yakınlarına bağlanan aylıklar için 106 milyar lira- Öğrencilere sağlanan burs ve harçlıklar için 48 milyar lira- Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira- Parasız yatılı öğrencilere barınma ve iaşe desteği için 11.3 milyar lira- Engelli eğitim taşıma giderleri için 10,8 milyar lira

