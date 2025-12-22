Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/cumhurbaskani-erdogan-2026-yili-butcemiz-hayirli-ugurlu-olsun-1102034958.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi. 22.12.2025
2025-12-22T00:47+0300
2025-12-22T00:47+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101656813_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_569f322def656bab5be09f38dc9d0bcf.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
00:47 22.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi sonrası sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun.

Android APK
