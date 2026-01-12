https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/cince-karakterleri-ogrenen-dahi-sempanze-ai-49-yasinda-oldu-1102676830.html
Çince karakterleri öğrenen 'dahi' şempanze Ai, 49 yaşında öldü
Çince karakterleri ve alfabeyi öğrenmesiyle tanınan, primat zekası araştırmalarında çığır açan Japonya’nın 'dahi' şempanzesi Ai, 49 yaşında hayatını kaybetti... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Çince karakterleri tanıyabilmesi ve bilişsel yetenekleriyle bilim dünyasında büyük ilgi gören Japonya’nın 'dahi' şempanzesi Ai’nin 49 yaşında öldüğü açıklandı. Kyoto Üniversitesi İnsan Davranışının Evrimsel Kökenleri Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ai’nin çoklu organ yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle cuma günü öldüğü bildirildi.Çin karakterlerini tanıyor, İngiliz alfabesini ayırt edebiliyordu1977 yılında Batı Afrika’dan Japonya’ya getirilen Ai, algı, öğrenme ve hafıza üzerine yürütülen çok sayıda bilimsel çalışmada yer aldı. Araştırmalar kapsamında 100’den fazla Çince karakteri ve İngiliz alfabesini tanıyabilen Ai, ayrıca 0’dan 9’a kadar Arap rakamlarını ve 11 farklı rengi ayırt edebiliyordu.Bilişsel kapasitesiyle tarihe geçmiştiPrimatolog Tetsuro Matsuzawa’nın aktardığına göre Ai, bilgisayar ekranında gösterilen Çince renk karakterlerini doğru renklerle eşleştirebiliyor, nesneleri dijital şekillerle temsil edebiliyordu. Elma gösterildiğinde ekranda bir dikdörtgen, bir daire ve bir noktayı seçerek “sanal bir elma” oluşturması, bilişsel kapasitesine dair dikkat çeken örneklerden biri olarak kayda geçti.Ai’nin olağanüstü yetenekleri, Nature gibi saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalara konu oldu ve onu popüler medyada “dahi şempanze” olarak tanınan bir figür haline getirdi. 2000 yılında dünyaya gelen oğlu Ayumu ise ebeveyn-çocuk arasında bilgi aktarımı üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir örnek olarak incelendi.
Çince karakterleri tanıyabilmesi ve bilişsel yetenekleriyle bilim dünyasında büyük ilgi gören Japonya’nın 'dahi' şempanzesi Ai’nin 49 yaşında öldüğü açıklandı. Kyoto Üniversitesi İnsan Davranışının Evrimsel Kökenleri Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ai’nin çoklu organ yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle cuma günü öldüğü bildirildi.
1977 yılında Batı Afrika’dan Japonya’ya getirilen Ai, algı, öğrenme ve hafıza üzerine yürütülen çok sayıda bilimsel çalışmada yer aldı. Araştırmalar kapsamında 100’den fazla Çince karakteri ve İngiliz alfabesini tanıyabilen Ai, ayrıca 0’dan 9’a kadar Arap rakamlarını ve 11 farklı rengi ayırt edebiliyordu.
Primatolog Tetsuro Matsuzawa’nın aktardığına göre Ai, bilgisayar ekranında gösterilen Çince renk karakterlerini doğru renklerle eşleştirebiliyor, nesneleri dijital şekillerle temsil edebiliyordu. Elma gösterildiğinde ekranda bir dikdörtgen, bir daire ve bir noktayı seçerek “sanal bir elma” oluşturması, bilişsel kapasitesine dair dikkat çeken örneklerden biri olarak kayda geçti.
Ai’nin olağanüstü yetenekleri, Nature gibi saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalara konu oldu ve onu popüler medyada “dahi şempanze” olarak tanınan bir figür haline getirdi. 2000 yılında dünyaya gelen oğlu Ayumu ise ebeveyn-çocuk arasında bilgi aktarımı üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir örnek olarak incelendi.