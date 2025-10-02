https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/jane-goodall-hayatini-kaybetti-sempanzeler-uzerine-cigir-acan-arastirmalariyla-taninmisti-1099841703.html

Şempanzeler üzerine çığır açan araştırmalarıyla tanınmıştı: Jane Goodall, 91 yaşında hayatını kaybetti

Şempanzeler üzerine çığır açan araştırmalarıyla tanınmıştı: Jane Goodall, 91 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü primatolog Jane Goodall 91 yaşında hayatını kaybetti. Şempanzeler üzerine çığır açan araştırmalarıyla bilimi değiştiren Goodall için dünya liderleri, sanatçılar ve çevre örgütleri taziye mesajları yayımladı.

2025-10-02T11:27+0300

2025-10-02T11:27+0300

2025-10-02T11:29+0300

yaşam

jane goodall

primatolog jane goodall

şempanze

araştırma

greenpeace

peta

joe biden

barack obama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099840598_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_a26dc4c5717f7abd157963951bb4f668.jpg

Şempanzeler üzerine yaptığı öncü araştırmalarla bilim dünyasında devrim yaratan İngiliz primatolog Jane Goodall, 91 yaşında hayatını kaybetti. Goodall Enstitüsü’nün Instagram sayfasından yapılan açıklamada, Goodall’ın Los Angeles’ta katıldığı bir konferans turu sırasında Çarşamba sabahı uykusunda huzur içinde öldüğü belirtildi.Goodall’ın vefatı sonrası bilim dünyasından siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarından sanatçılara kadar birçok isim taziye mesajı yayımladı. Greenpeace, onu “zamanımızın gerçek doğa koruma devlerinden biri” olarak tanımlarken, Birleşmiş Milletler Goodall’ın “insanlığa ve doğaya olağanüstü bir miras bıraktığını” vurguladı.Obama, Biden ve Clinton’dan veda mesajlarıEski ABD başkanları Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton, yayımladıkları mesajlarda Goodall’ın yalnızca bilime değil, çevre mücadelesine de ilham verdiğini belirtti. Obama, onun çalışmalarının “bilimde kadınlara yeni yollar açtığını” söyledi. Clinton ise “ona vereceğimiz en iyi armağan çevreyi koruma çabalarımızı artırmak olacaktır” dedi.Sanat ve iş dünyasından isimler Goodall'ı andıApple CEO’su Tim Cook, PETA kurucusu Ingrid Newkirk ve oyuncu Leonardo DiCaprio da Goodall’ı andı. DiCaprio, “Son mesajım şuydu: ‘Sen benim kahramanımsın.’ Şimdi, onun bıraktığı mirası sürdürmek hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.Jane Goodall kimdir?1934 yılında Londra’da doğan Jane Goodall, 1957’de Kenya’ya yaptığı bir yolculukta ünlü antropolog Louis Leakey ile tanıştı. Ardından Tanzanya’daki Gombe Milli Parkı’nda yıllarca şempanzeleri gözlemledi.Onlara numaralar yerine isim verdi, kişilik özelliklerini belgeledi ve insanların dışında da alet kullanan canlılar olduğunu göstererek bilimi değiştirdi. Çalışmaları, yalnızca primatolojiye değil doğa korumacılığına da yön verdi.Goodall 1977’de kendi enstitüsünü kurdu, yaşamının büyük kısmını konferanslar ve kampanyalarla çevre bilincini yaymaya adadı. 2003’te Britanya Kraliçesi tarafından “Dame” unvanıyla onurlandırıldı; 2024’te ABD Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/brezilyada-ucak-kazasi-sunger-sehir-konseptini-gelistiren-cinli-mimar-hayatini-kaybetti-1099643894.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jane goodall, jane goodall kimdir, jane goodall öldü, jane goodall hayatı, primatolog jane goodall, şempanze araştırmaları, jane goodall enstitüsü, doğa koruma