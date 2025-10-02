https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/jane-goodall-hayatini-kaybetti-sempanzeler-uzerine-cigir-acan-arastirmalariyla-taninmisti-1099841703.html
Şempanzeler üzerine çığır açan araştırmalarıyla tanınmıştı: Jane Goodall, 91 yaşında hayatını kaybetti
Şempanzeler üzerine çığır açan araştırmalarıyla tanınmıştı: Jane Goodall, 91 yaşında hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü primatolog Jane Goodall 91 yaşında hayatını kaybetti. Şempanzeler üzerine çığır açan araştırmalarıyla bilimi değiştiren Goodall için dünya liderleri, sanatçılar ve çevre örgütleri taziye mesajları yayımladı.
11:27 02.10.2025 (güncellendi: 11:29 02.10.2025)
Şempanzeler üzerine yaptığı öncü araştırmalarla bilim dünyasında devrim yaratan İngiliz primatolog Jane Goodall, 91 yaşında hayatını kaybetti. Goodall Enstitüsü’nün Instagram sayfasından yapılan açıklamada, Goodall’ın Los Angeles’ta katıldığı bir konferans turu sırasında Çarşamba sabahı uykusunda huzur içinde öldüğü belirtildi.
Goodall’ın vefatı sonrası bilim dünyasından siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarından sanatçılara kadar birçok isim taziye mesajı yayımladı. Greenpeace, onu “zamanımızın gerçek doğa koruma devlerinden biri” olarak tanımlarken, Birleşmiş Milletler Goodall’ın “insanlığa ve doğaya olağanüstü bir miras bıraktığını” vurguladı.
Obama, Biden ve Clinton’dan veda mesajları
Eski ABD başkanları Joe Biden, Barack Obama ve Bill Clinton, yayımladıkları mesajlarda Goodall’ın yalnızca bilime değil, çevre mücadelesine de ilham verdiğini belirtti. Obama, onun çalışmalarının “bilimde kadınlara yeni yollar açtığını” söyledi. Clinton ise “ona vereceğimiz en iyi armağan çevreyi koruma çabalarımızı artırmak olacaktır” dedi.
Sanat ve iş dünyasından isimler Goodall'ı andı
Apple CEO’su Tim Cook, PETA kurucusu Ingrid Newkirk ve oyuncu Leonardo DiCaprio da Goodall’ı andı. DiCaprio, “Son mesajım şuydu: ‘Sen benim kahramanımsın.’ Şimdi, onun bıraktığı mirası sürdürmek hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.
1934 yılında Londra’da doğan Jane Goodall, 1957’de Kenya’ya yaptığı bir yolculukta ünlü antropolog Louis Leakey ile tanıştı. Ardından Tanzanya’daki Gombe Milli Parkı’nda yıllarca şempanzeleri gözlemledi.
Onlara numaralar yerine isim verdi, kişilik özelliklerini belgeledi ve insanların dışında da alet kullanan canlılar olduğunu göstererek bilimi değiştirdi. Çalışmaları, yalnızca primatolojiye değil doğa korumacılığına da yön verdi.
Goodall 1977’de kendi enstitüsünü kurdu, yaşamının büyük kısmını konferanslar ve kampanyalarla çevre bilincini yaymaya adadı. 2003’te Britanya Kraliçesi tarafından “Dame” unvanıyla onurlandırıldı; 2024’te ABD Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi.
Primatoloji nedir?
Primatoloji, biyolojinin bir alt dalı olup primatların (maymunlar, insansı maymunlar, lemurlar ve insanların da dahil olduğu memeli grubu) davranışlarını, evrimini, ekolojisini ve biyolojisini inceleyen bilim dalıdır.
🔹 Primatolojinin ilgi alanları:
Primatların sosyal yapıları, iletişim biçimleri ve zekası,
Beslenme ve habitat tercihleri,
Evrimsel süreçte insana yakın türlerle karşılaştırmalı çalışmalar,
Primatların korunması ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin incelenmesi.