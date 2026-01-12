Can Yaman'dan serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklama

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/can-yamandan-serbest-birakildiktan-sonra-ilk-aciklama-1102662536.html
Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gerekli işlemler sonrası serbest bırakılan oyuncu Can Yaman
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Türk basınını eleştirdiAçıklamasında İtalya'ya gittiğini belirten Yaman, Türk basınını eleştirdi."Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil" diyen Can Yaman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında geçen gün altı iş yerine operasyon düzenlenmişti.Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından yedi kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.Test veren ve ifade işlemleri sona eren oyuncu Can Yaman serbest bırakılmıştı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamasında İtalya'ya gittiğini belirten Yaman, Türk basınını eleştirdi.
"Sevgili İtalyan basını, her zamanki gibi Türk basının saldırması kesinlikle yeni bir şey değil" diyen Can Yaman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ama siz de… Lütfen Boğaz’dan gelen haberleri kopyalarken yaptığınız hatayı da yapmayın. Polisin birçok ünlüyü tutukladığı bir zamanda uyuşturucuyla dolaştığımı mı düşünüyorsunuz? Eğer en ufak bir doğruluk payı olsaydı, bu kadar kısa sürede serbest bırakılmazdım ve ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında geçen gün altı iş yerine operasyon düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından yedi kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Can Yaman, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de olduğu öğrenilmişti.
Test veren ve ifade işlemleri sona eren oyuncu Can Yaman serbest bırakılmıştı.