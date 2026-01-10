https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-yeni-dalga-selen-gorguzel-ve-can-yaman-dahil-7-gozalti-1102632148.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 7 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Can Yaman ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında mekan sahibi, mekan yöneticileri ve kamuoyunda “Youtuber” olarak bilinen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.9 gece kulübüne eş zamanlı baskınHürriyet'in haberine göre, gece yarısından sonra düzenlenen operasyonda İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yapıldı. Baskınlarda bazı mekanlarda uyuşturucu maddeler tespit edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Maslak’ta Klein Phonix adlı mekana da operasyon düzenledi.Bebek Otel’de aramaÜnlü isimlerin sıklıkla gittiği adreslerden biri olarak bilinen Bebek Otel, soruşturmanın bir diğer ayağı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında otele baskın gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramaların ardından ekipler otelden ayrıldı.Adli Tıp’a sevk edileceklerOperasyon kapsamında gözaltına alınan Can Yaman hakkında uyuşturucu kullandığına dair bir ihbar ve ifade bulunduğu öğrenildi. Selen Görgüzel ile birlikte her iki ismin de Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürüleceği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, Can Yaman ve Selen Görgüzel’in de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında mekan sahibi, mekan yöneticileri ve kamuoyunda “Youtuber” olarak bilinen kişilerin de bulunduğu öğrenildi.
9 gece kulübüne eş zamanlı baskın
Hürriyet'in haberine göre, gece yarısından sonra düzenlenen operasyonda İstanbul’daki 9 ayrı gece kulübüne baskın yapıldı. Baskınlarda bazı mekanlarda uyuşturucu maddeler tespit edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Maslak’ta Klein Phonix adlı mekana da operasyon düzenledi.
Ünlü isimlerin sıklıkla gittiği adreslerden biri olarak bilinen Bebek Otel, soruşturmanın bir diğer ayağı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında otele baskın gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramaların ardından ekipler otelden ayrıldı.
Adli Tıp’a sevk edilecekler
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Can Yaman hakkında uyuşturucu kullandığına dair bir ihbar ve ifade bulunduğu öğrenildi. Selen Görgüzel ile birlikte her iki ismin de Adli Tıp Kurumu’na kan testine götürüleceği bildirildi.