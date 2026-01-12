https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/beyaz-saray-trumpin-iranla-ilgili-olarak-masadaki-secenekleri-arasinda-hava-saldirilari-da-1102684390.html

Beyaz Saray: Trump'ın İran'la ilgili olarak masadaki seçenekleri arasında hava saldırıları da bulunuyor

Beyaz Saray, Trump’ın İran’la ilişkilerde diplomasiyi öncelik olarak gördüğünü, ancak gerekirse askeri seçenekleri de masada tuttuğunu açıkladı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran ilişkilerinde diplomasiyi tercih ettiğini, ancak gerekirse askeri güç kullanmayı da dışlamadığını söyledi:Ayrıca İran'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların, Trump yönetimine gönderilen özel mesajlardan oldukça farklı olduğunu belirtti.Leavitt yaptığı açıklamada, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la ilgili ABD diplomasisinde kilit bir figür olarak kalmasının beklendiğini söyledi.Yaptığı açıklamada Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolar sırasında İran'a hava saldırısı düzenleme olasılığını dışlamadığını, ancak diplomatik yolları tercih ettiğini söyledi:Açıklamanın devamında ise Leavitt, Trump'ın Amerikalı milyarder Elon Musk ile İran'daki internet erişimi konusunu görüştüğünü söyledi.'Venezuela ABD ile işbirliğinde'Leavitt yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yetkililerin ABD ile son derece işbirlikçi olduğunu ve Trump'ın bunun devam etmesini beklediğini söyledi.Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir iş birliği düzeyi gördük ve başkan bunun devam etmesini bekliyor" dedi.

