Beyaz Saray: Trump'ın İran'la ilgili olarak masadaki seçenekleri arasında hava saldırıları da bulunuyor
Beyaz Saray, Trump’ın İran’la ilişkilerde diplomasiyi öncelik olarak gördüğünü, ancak gerekirse askeri seçenekleri de masada tuttuğunu açıkladı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T23:19+0300
2026-01-12T23:19+0300
2026-01-12T23:19+0300
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran ilişkilerinde diplomasiyi tercih ettiğini, ancak gerekirse askeri güç kullanmayı da dışlamadığını söyledi:Ayrıca İran'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların, Trump yönetimine gönderilen özel mesajlardan oldukça farklı olduğunu belirtti.Leavitt yaptığı açıklamada, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la ilgili ABD diplomasisinde kilit bir figür olarak kalmasının beklendiğini söyledi.Yaptığı açıklamada Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolar sırasında İran'a hava saldırısı düzenleme olasılığını dışlamadığını, ancak diplomatik yolları tercih ettiğini söyledi:Açıklamanın devamında ise Leavitt, Trump'ın Amerikalı milyarder Elon Musk ile İran'daki internet erişimi konusunu görüştüğünü söyledi.'Venezuela ABD ile işbirliğinde'Leavitt yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yetkililerin ABD ile son derece işbirlikçi olduğunu ve Trump'ın bunun devam etmesini beklediğini söyledi.Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir iş birliği düzeyi gördük ve başkan bunun devam etmesini bekliyor" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İran ilişkilerinde diplomasiyi tercih ettiğini, ancak gerekirse askeri güç kullanmayı da dışlamadığını söyledi:
Trump, kendisi için her zaman diplomasinin ilk seçenek olduğunu ifade etmiştir. Her zaman böyle olmuştur, her zaman da böyle olacaktır; ancak, gerekli gördüğü takdirde ABD ordusunun ölümcül gücünü ve kudretini kullanmaktan da çekinmez. Ve bunu İran rejiminden daha iyi bilen yok. Rejimin birkaç ay öncesine kadar sahip olduğu en büyük koz, Başkan Trump ve ABD ordusunun Gece Yarısı Çekiç Operasyonu ile tamamen yok ettiği nükleer programıydı
Ayrıca İran'ın kamuoyuna yaptığı açıklamaların, Trump yönetimine gönderilen özel mesajlardan oldukça farklı olduğunu belirtti.
Leavitt yaptığı açıklamada, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la ilgili ABD diplomasisinde kilit bir figür olarak kalmasının beklendiğini söyledi.
Yaptığı açıklamada Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki protestolar sırasında İran'a hava saldırısı düzenleme olasılığını dışlamadığını, ancak diplomatik yolları tercih ettiğini söyledi:
"Bence Başkan Trump'ın çok iyi yaptığı şeylerden biri de her zaman tüm seçeneklerini masada tutmasıdır ve hava saldırıları da Başkomutanın masasında bulunan birçok seçenekten biri olacaktır. Diplomasi, başkan için her zaman ilk seçenektir"
Açıklamanın devamında ise Leavitt, Trump'ın Amerikalı milyarder Elon Musk ile İran'daki internet erişimi konusunu görüştüğünü söyledi.
'Venezuela ABD ile işbirliğinde'
Leavitt yaptığı açıklamada, Venezuela'daki geçici yetkililerin ABD ile son derece işbirlikçi olduğunu ve Trump'ın bunun devam etmesini beklediğini söyledi.
Leavitt gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir iş birliği düzeyi gördük ve başkan bunun devam etmesini bekliyor" dedi.