Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
İspanya’da Real Madrid’de teknik direktör değişikliği yaşandı. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso'yla... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de hoca değişikliği yaşandı.Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği başkent ekibinin yeni teknik direktörü kulübün eski futbolcularından Alvaro Arbeloa oldu. Yaklaşık 8 aydır görevde olan 44 yaşındaki Xabi Alonso'yla ise yollar ayrıldı.Real Madrid, ligde Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12 puanla 7. sırada yer alıyor.
