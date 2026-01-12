https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/real-madridde-xabi-alonso-donemi-sona-erdi-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1102683338.html

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

Sputnik Türkiye

İspanya’da Real Madrid’de teknik direktör değişikliği yaşandı. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso'yla... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T21:37+0300

2026-01-12T21:37+0300

2026-01-12T21:37+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid futbol takımı

i̇spanya

i̇spanya futbol federasyonu

i̇spanya milli futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100491207_0:73:3152:1846_1920x0_80_0_0_301ec08b76bca3a301a33cc2f329e3a7.jpg

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de hoca değişikliği yaşandı.Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği başkent ekibinin yeni teknik direktörü kulübün eski futbolcularından Alvaro Arbeloa oldu. Yaklaşık 8 aydır görevde olan 44 yaşındaki Xabi Alonso'yla ise yollar ayrıldı.Real Madrid, ligde Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12 puanla 7. sırada yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/ispanya-super-kupasini-real-madridi-3-2-yenen-barcelona-kazandi-1102659155.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya milli futbol takımı