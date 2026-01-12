Türkiye
Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
İspanya’da Real Madrid’de teknik direktör değişikliği yaşandı. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso'yla... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de hoca değişikliği yaşandı.Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği başkent ekibinin yeni teknik direktörü kulübün eski futbolcularından Alvaro Arbeloa oldu. Yaklaşık 8 aydır görevde olan 44 yaşındaki Xabi Alonso'yla ise yollar ayrıldı.Real Madrid, ligde Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12 puanla 7. sırada yer alıyor.
arda güler, real madrid, real madrid futbol takımı, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya milli futbol takımı
İspanya’da Real Madrid’de teknik direktör değişikliği yaşandı. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan eflatun-beyazlılar, Xabi Alonso'yla yollarını ayırdı. Alonso’nun yerine ise Alvaro Arbeloa getirildi.
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona’ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de hoca değişikliği yaşandı.
Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği başkent ekibinin yeni teknik direktörü kulübün eski futbolcularından Alvaro Arbeloa oldu. Yaklaşık 8 aydır görevde olan 44 yaşındaki Xabi Alonso'yla ise yollar ayrıldı.
Real Madrid, ligde Barcelona’nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunurken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12 puanla 7. sırada yer alıyor.
Haber akışı
