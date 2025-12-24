https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/gullunun-kizi-silivri-cezaevine-gonderildi-cezaevinde-siddet-gordugu-iddia-edildi-1102157945.html
Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne gönderildi: Cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada kasten öldürme suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Silivri Cezaevi'ne nakledildiNTV'nin haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülter'in şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada kasten öldürme suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi. Gülter, Silivri Cezaevi'ne nakledildi.
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.
Silivri Cezaevi'ne nakledildi
NTV'nin haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülter'in şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.