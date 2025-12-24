Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/gullunun-kizi-silivri-cezaevine-gonderildi-cezaevinde-siddet-gordugu-iddia-edildi-1102157945.html
Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne gönderildi: Cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi
Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne gönderildi: Cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada kasten öldürme suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü... 24.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-24T12:48+0300
2025-12-24T12:48+0300
türki̇ye
tuğyan ülkem gülter
şarkıcı güllü
silivri cezaevi
şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3461281f772959716b3a691bb0d9eb0f.jpg
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Silivri Cezaevi'ne nakledildiNTV'nin haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülter'in şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251222/sarkici-gullunun-kizi-tugyan-ulkem-gulterin-ifadesinde-dikkat-ceken-detay-17-sayfa-12-imza--1102053154.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101211258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bad57076bd2e8915a23066dd5cb06bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, silivri cezaevi, şiddet
tuğyan ülkem gülter, şarkıcı güllü, silivri cezaevi, şiddet

Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne gönderildi: Cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi

12:48 24.12.2025
© AA / Sıtkı YıldızTuğyan Ülkem Gülter
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
© AA / Sıtkı Yıldız
Abone ol
Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada kasten öldürme suçundan tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi. Gülter, Silivri Cezaevi'ne nakledildi.
Çınarcık'ta evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi. Gülter'in kaldığı cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

Silivri Cezaevi'ne nakledildi

NTV'nin haberine göre, şarkıcı Güllü'nün ölümünden sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülter'in şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Durumu Gülter'in avukatı Merve Uçanok, cezaevi değişikliğini müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze’de öğrendi. Tuğyan Ülkem Gülter’in, Silivri Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Tuğberk Yağız-Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2025
YAŞAM
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesinde dikkat çeken detay: 17 sayfa 12 imza
22 Aralık, 14:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала