Altın ve gümüşten yeni rekor: 12 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Altın neden yükseldi?
Altın ve gümüşten yeni rekor: 12 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Altın neden yükseldi?
12 Ocak Pazartesi
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası jeopolitik gerginlikler ve Fed'e yönelik soruşturma sonrası yatırımcının güvenli liman talebiyle rekor kırdı.Sabah saatlerinde 4601 doları gören spot altın fiyatı, ilerleyen saatlerde hafif düzeltme yaşamasına karşın cuma gününe göre yüzde 1,5 artışla 4566 dolar seviyesinde.Gram altın ne kadar?Gram altın sabah 6382 TL ile rekor kırdıktan sonra 6346 TL seviyesine çekildi.Altın fiyatları 12 Ocak PazartesiTam altın: 40 bin 984 liraÇeyrek altın: 10 bin 274 liraAltın neden yükseldi?İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu gelişmeler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.Gümüş fiyatı2025 yılında rekor üstüne rekor kıran spot gümüş ise 84 doları aşarak 84,40 ile rekor kırdı.
Altın ve gümüşten yeni rekor: 12 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Altın neden yükseldi?
Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik soruşturma ve jeopolitik gerginlikler sonucu yeniden rekor seviyelerde. İşte, 12 Ocak Pazartesi günü, altın ve gümüşte son fiyatlar ne?
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası jeopolitik gerginlikler ve Fed'e yönelik soruşturma sonrası yatırımcının güvenli liman talebiyle rekor kırdı.
Sabah saatlerinde 4601 doları gören spot altın fiyatı, ilerleyen saatlerde hafif düzeltme yaşamasına karşın cuma gününe göre yüzde 1,5 artışla 4566 dolar seviyesinde.
Gram altın sabah 6382 TL ile rekor kırdıktan sonra 6346 TL seviyesine çekildi.
Altın fiyatları 12 Ocak Pazartesi
Tam altın: 40 bin 984 lira
Çeyrek altın: 10 bin 274 lira
İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.
Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:
"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in faiz oranlarını Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."
Söz konusu gelişmeler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.
2025 yılında rekor üstüne rekor kıran spot gümüş ise 84 doları aşarak 84,40 ile rekor kırdı.