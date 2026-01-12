https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/altin-ve-gumusten-yeni-rekor-12-ocak-altin-fiyatlari-ne-kadar-oldu-altin-neden-yukseldi-1102663000.html

Altın ve gümüşten yeni rekor: 12 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Altın neden yükseldi?

Altın ve gümüşten yeni rekor: 12 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Altın neden yükseldi?

Sputnik Türkiye

Altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'e yönelik soruşturma ve jeopolitik gerginlikler sonucu yeniden rekor seviyelerde. İşte, 12 Ocak Pazartesi... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T09:41+0300

2026-01-12T09:41+0300

2026-01-12T09:41+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

çeyrek altın

yarım gram altın

gümüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası jeopolitik gerginlikler ve Fed'e yönelik soruşturma sonrası yatırımcının güvenli liman talebiyle rekor kırdı.Sabah saatlerinde 4601 doları gören spot altın fiyatı, ilerleyen saatlerde hafif düzeltme yaşamasına karşın cuma gününe göre yüzde 1,5 artışla 4566 dolar seviyesinde.Gram altın ne kadar?Gram altın sabah 6382 TL ile rekor kırdıktan sonra 6346 TL seviyesine çekildi.Altın fiyatları 12 Ocak PazartesiTam altın: 40 bin 984 liraÇeyrek altın: 10 bin 274 liraAltın neden yükseldi?İran'daki protestolar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, Çin-Japonya arasındaki diplomatik kriz ve ABD'nin Grönland'ı ilhak edebileceğine yönelik küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler yeni haftada varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu gelişmeler değerli metal fiyatlarında sert yükselişlere neden oluyor. ​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.Gümüş fiyatı2025 yılında rekor üstüne rekor kıran spot gümüş ise 84 doları aşarak 84,40 ile rekor kırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bist-100-gunu-rekorla-tamamladi-1102532734.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, külçe altın, çeyrek altın, yarım gram altın, gümüş