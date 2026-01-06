https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bist-100-gunu-rekorla-tamamladi-1102532734.html

BİST 100 günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 12.023.78 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endekste yükselişte, özellikle bankacılık ve... 06.01.2026, Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.75 yükselişle tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi yüzde 1.78, holding endeksi yüzde 2.11 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 3.23'le ulaştırmada görülürken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2.50'le tekstil ve deri oldu.Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik iyimserlikle petrol ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişler pozitif havayı destekledi. Yurt içinde ise endeks ağırlığı yüksek hisselere gelen alımlar BIST 100’ü 12.023.78 puandan kapattı.

