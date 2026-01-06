Türkiye
BİST 100 günü rekorla tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 12.023.78 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endekste yükselişte, özellikle bankacılık ve... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
borsa
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
rekor
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.75 yükselişle tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi yüzde 1.78, holding endeksi yüzde 2.11 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 3.23'le ulaştırmada görülürken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2.50'le tekstil ve deri oldu.Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik iyimserlikle petrol ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişler pozitif havayı destekledi. Yurt içinde ise endeks ağırlığı yüksek hisselere gelen alımlar BIST 100’ü 12.023.78 puandan kapattı.
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, rekor
18:33 06.01.2026 (güncellendi: 18:49 06.01.2026)
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 12.023.78 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endekste yükselişte, özellikle bankacılık ve holding hisselerinde görülen alımlar etkili oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.75 yükselişle tamamlayarak rekor kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.78, holding endeksi yüzde 2.11 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 3.23'le ulaştırmada görülürken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2.50'le tekstil ve deri oldu.
Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik iyimserlikle petrol ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişler pozitif havayı destekledi. Yurt içinde ise endeks ağırlığı yüksek hisselere gelen alımlar BIST 100’ü 12.023.78 puandan kapattı.
