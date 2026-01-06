https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/bist-100-gunu-rekorla-tamamladi-1102532734.html
BİST 100 günü rekorla tamamladı
BİST 100 günü rekorla tamamladı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 12.023.78 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endekste yükselişte, özellikle bankacılık ve... 06.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-06T18:33+0300
2026-01-06T18:33+0300
2026-01-06T18:49+0300
türki̇ye
borsa
borsa i̇stanbul
borsa i̇stanbul endeksi
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103551/40/1035514007_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_8c27aaa4f3220fe5a95c48e0c2a58ddf.jpg
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.75 yükselişle tamamlayarak rekor kırdı. Bankacılık endeksi yüzde 1.78, holding endeksi yüzde 2.11 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 3.23'le ulaştırmada görülürken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2.50'le tekstil ve deri oldu.Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik iyimserlikle petrol ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişler pozitif havayı destekledi. Yurt içinde ise endeks ağırlığı yüksek hisselere gelen alımlar BIST 100’ü 12.023.78 puandan kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/borsa-istanbulda-bist-100-endeksi-1164346-puanla-rekor-seviyeyi-gordu-1102487126.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103551/40/1035514007_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_da9f2bf094a7a27ac4c7c4c752c4acc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, rekor
borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi, rekor
BİST 100 günü rekorla tamamladı
18:33 06.01.2026 (güncellendi: 18:49 06.01.2026)
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 12.023.78 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endekste yükselişte, özellikle bankacılık ve holding hisselerinde görülen alımlar etkili oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.75 yükselişle tamamlayarak rekor kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 1.78, holding endeksi yüzde 2.11 değer kazandı. Sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 3.23'le ulaştırmada görülürken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2.50'le tekstil ve deri oldu.
Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik iyimserlikle petrol ve savunma sanayi şirketlerindeki yükselişler pozitif havayı destekledi. Yurt içinde ise endeks ağırlığı yüksek hisselere gelen alımlar BIST 100’ü 12.023.78 puandan kapattı.