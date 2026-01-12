https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/ak-parti-genel-baskan-vekili-ala-mesruiyet-tartismasi-trajikomik-1102684149.html
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: Meşruiyet tartışması trajikomik
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: Meşruiyet tartışması trajikomik
12.01.2026
AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala, ''Silivri’den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış Devlet Başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur'' dedi.CHP lideri Özel'i hedef alan Ala, ''Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur'' şeklinde konuştu.
