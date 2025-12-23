https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/trump-benimle-ayni-fikirde-olmayan-hic-kimse-fed-baskani-olamaz-dedi-fed-baskani-kim-olacak-1102133569.html
Trump 'Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamaz' dedi: FED başkanı kim olacak?
Trump 'Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamaz' dedi: FED başkanı kim olacak?
23.12.2025
2025-12-23T22:05+0300
2025-12-23T22:05+0300
2025-12-23T22:05+0300
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yeni Federal Rezerv (FED) başkanının faiz oranlarını düşürme konusunda kendisiyle aynı fikirde olması gerektiğini söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, yeni Fed başkanında olmasını istediği 'özelliği' ifade etti:Müstakbel Fed başkanı kim olabilir?Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 isim vermişti:Dört gün önce ise Trump, Fed'in yeni başkanını birkaç hafta içinde açıklayacağını söyleyerek, Bowman ve Waller'ı övmüştü.Trump - Powell gerginliğiTrump daha önce Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranını düşürmesi çağrısında bulunmuş, Fed Başkanı'nın bunu anlamaması halinde o makama ait olmadığını dile getirmişti. Hatta Trump, Powell'a hakaret etmişti.Fed ise, 'yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası' açıklamalarıyla, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını Aralık'ta da 25 baz puan düşürmüş, yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirmişti.Aralık'taki faiz indirimin ardından Trump, ABD'nin bir yıl içerisindeki faiz oranının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini ve Fed başkanının kararları kendisine danışması gerektiğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yeni Federal Rezerv (FED) başkanının faiz oranlarını düşürme konusunda kendisiyle aynı fikirde olması gerektiğini söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Yeni Fed Başkanımın, piyasa iyi gidiyorsa faiz oranlarını düşürmesini istiyorum, hiçbir sebep yokken piyasayı mahvetmesini değil. On yıllardır sahip olmadığımız türden bir piyasa istiyorum; iyi haberlerde yükselen, kötü haberlerde düşen, olması gerektiği gibi ve geçmişte olduğu gibi bir piyasa.
Ayrıca Trump, yeni Fed başkanında olmasını istediği 'özelliği' ifade etti:
Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamaz
Müstakbel Fed başkanı kim olabilir?
Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 isim vermişti:
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett
,
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman
,
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller
,
Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh
Varlık yönetim şirketi BlackRock
’ın üst düzey yöneticisi Rick Rieder
Dört gün önce ise Trump, Fed'in yeni başkanını birkaç hafta içinde açıklayacağını söyleyerek, Bowman ve Waller'ı övmüştü.
Trump - Powell gerginliği
Trump daha önce Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranını düşürmesi çağrısında bulunmuş, Fed Başkanı’nın bunu anlamaması halinde o makama ait olmadığını dile getirmişti. Hatta Trump, Powell'a hakaret etmişti.
Fed ise, 'yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası' açıklamalarıyla, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını Aralık'ta da 25 baz puan düşürmüş, yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirmişti.
Aralık'taki faiz indirimin ardından Trump, ABD'nin bir yıl içerisindeki faiz oranının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini ve Fed başkanının kararları kendisine danışması gerektiğini söylemişti.