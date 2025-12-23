https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/trump-benimle-ayni-fikirde-olmayan-hic-kimse-fed-baskani-olamaz-dedi-fed-baskani-kim-olacak-1102133569.html

Trump 'Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamaz' dedi: FED başkanı kim olacak?

Trump 'Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamaz' dedi: FED başkanı kim olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, piyasalar iyi gidiyorsa bir sonraki FED başkanının faiz oranlarını düşürmesini istediğini belirterek, "Benimle aynı fikirde olmayan...

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yeni Federal Rezerv (FED) başkanının faiz oranlarını düşürme konusunda kendisiyle aynı fikirde olması gerektiğini söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, yeni Fed başkanında olmasını istediği 'özelliği' ifade etti:Müstakbel Fed başkanı kim olabilir?Daha önce ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 5 isim vermişti:Dört gün önce ise Trump, Fed'in yeni başkanını birkaç hafta içinde açıklayacağını söyleyerek, Bowman ve Waller'ı övmüştü.Trump - Powell gerginliğiTrump daha önce Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranını düşürmesi çağrısında bulunmuş, Fed Başkanı’nın bunu anlamaması halinde o makama ait olmadığını dile getirmişti. Hatta Trump, Powell'a hakaret etmişti.Fed ise, 'yumuşayan işgücü piyasasını destekleme çabalarının bir parçası' açıklamalarıyla, Eylül ve Ekim aylarındaki benzer iki indirimden sonra faiz oranlarını Aralık'ta da 25 baz puan düşürmüş, yüzde 3.50 - 3.75 aralığına indirmişti.Aralık'taki faiz indirimin ardından Trump, ABD'nin bir yıl içerisindeki faiz oranının yüzde 1 veya daha düşük olması gerektiğini ve Fed başkanının kararları kendisine danışması gerektiğini söylemişti.

