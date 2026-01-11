Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/yagmur-sonrasi-istanbul-barajlarinda-son-durum-ne-1102646730.html
Yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum ne?
Yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum ne?
Sputnik Türkiye
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynaklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T12:14+0300
2026-01-11T12:47+0300
yaşam
i̇stanbul
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
baraj
baraj doluluk
susuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098985575_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_58f2fae38f3ff1e75fa0d23f602dfb92.jpg
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son bir haftadaki yağışlarla beraber 50 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesini geçti.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son 14 günde yeniden yükselmeye başladı.İstanbul barajlarında ne kadar su var?Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 19,24 olarak ölçülürken, devam eden yağışlarla birlikte 0,87 artarak bugün itibarıyla yüzde 20,11 olarak kaydedildi.Barajların doluluk oranı en son 23 Kasım 2025'te yüzde 17 seviyesine düşerken, 50 gün sonra su seviyesi yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı.İstanbul barajları doluluk oranlarıSu miktarı Ömerli'de yüzde 25,17, Darlık'ta yüzde 31,51, Elmalı'da yüzde 61,29, Terkos'ta yüzde 15,95, Alibey'de yüzde 13,24, Büyükçekmece'de yüzde 16,27, Sazlıdere'de yüzde 13,39, Istrancalar'da yüzde 42,29, Kazandere'de yüzde 5,69, Pabuçdere'de yüzde 6,08 olarak hesaplandı.İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 174,5 milyon metreküp olarak ölçüldü.Kentte su tüketimi ise dün 3 milyon 1 bin metreküp olarak hesaplandı.Baraj doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranlarının 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 27,81, 2023'te yüzde 31,56, 2024'te yüzde 57,01, 2025'te yüzde 41,74 ve 2026'da yüzde 20,11 olduğu kaydedildi. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/68-ile-sari-kodlu-uyari-verildi-hava-sicakliklari-7-derece-dusuyor-istanbula-yeni-kar-tarihi-1102643118.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/01/1098985575_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fc9d3af3dcf03aa7743ebc52748d9c93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), baraj, baraj doluluk, susuzluk
i̇stanbul, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), baraj, baraj doluluk, susuzluk

Yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum ne?

12:14 11.01.2026 (güncellendi: 12:47 11.01.2026)
© AAİstanbul baraj doluluk oranı
İstanbul baraj doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© AA
Abone ol
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. İstanbul'un su kaynaklarının geleceği açısından hayati önem taşıyan barajların doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından bugün itibarıyla güncellendi. İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç?
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son bir haftadaki yağışlarla beraber 50 gün sonra yeniden yüzde 20 seviyesini geçti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son 14 günde yeniden yükselmeye başladı.

İstanbul barajlarında ne kadar su var?

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 19,24 olarak ölçülürken, devam eden yağışlarla birlikte 0,87 artarak bugün itibarıyla yüzde 20,11 olarak kaydedildi.
Barajların doluluk oranı en son 23 Kasım 2025'te yüzde 17 seviyesine düşerken, 50 gün sonra su seviyesi yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı.

İstanbul barajları doluluk oranları

Su miktarı Ömerli'de yüzde 25,17, Darlık'ta yüzde 31,51, Elmalı'da yüzde 61,29, Terkos'ta yüzde 15,95, Alibey'de yüzde 13,24, Büyükçekmece'de yüzde 16,27, Sazlıdere'de yüzde 13,39, Istrancalar'da yüzde 42,29, Kazandere'de yüzde 5,69, Pabuçdere'de yüzde 6,08 olarak hesaplandı.
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 174,5 milyon metreküp olarak ölçüldü.
Kentte su tüketimi ise dün 3 milyon 1 bin metreküp olarak hesaplandı.

Baraj doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranlarının 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 27,81, 2023'te yüzde 31,56, 2024'te yüzde 57,01, 2025'te yüzde 41,74 ve 2026'da yüzde 20,11 olduğu kaydedildi. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.
İstanbul'a kuvvetli kar geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
YAŞAM
68 ile sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları 7 derece düşüyor, İstanbul'a yeni kar tarihi verildi
09:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала