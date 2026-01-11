Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/68-ile-sari-kodlu-uyari-verildi-hava-sicakliklari-7-derece-dusuyor-istanbula-yeni-kar-tarihi-1102643118.html
68 ile sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları 7 derece düşüyor, İstanbul'a yeni kar tarihi verildi
68 ile sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları 7 derece düşüyor, İstanbul'a yeni kar tarihi verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde sıcaklıkların 6-7 derece birden... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T09:44+0300
2026-01-11T09:44+0300
yaşam
i̇stanbul
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102606489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e53416dc309c8ab186ccc763c3afb53d.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu ülke genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.Hava soğuyor: Yağış var mı?Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.Hava sıcaklığı 7 derece düşecekAkşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise ülkenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.İstanbul'da kar yağacak mı?Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki İstanbul'da akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte kar yağışının pazartesi ve salı günü etkili olacağı tahmin ediliyor.Doğuda don ve çığa karşı dikkatSabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.68 ile yağış uyarısıMGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.Ankara'da bugün kuvvetli yağmur etkili olacakAnkara bugün 3-7 dereceler arasında seyrederken, gün boyu kuvvetli sağanak yağışın etkisi olması bekleniyor.Salı ve çarşamba günleri ise başkent Ankara'da kar yağması bekleniyor.İstanbul'da hava durumu: İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da şu an hissedilen hava 7 derece. Dün geceden itibaren kentte etkili olan sağanak yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Kar için bekleyenler için ise müjde, Pazartesi günü kente kar yağması bekleniyor.Meteoroloji, 2-4 derece sıcaklık beklenen pazartesi için kar yağışı uyarısında bulundu.Hava durumu: Hava kaç derece?Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 3/4 derece.- İstanbul 8/9 derece.- Denizli 10/12 derece.- İzmir 11/16 derece.- Adana 7/12 derece.- Ankara 3/7 derece.- Samsun 12/19 derece.- Erzurum -13/1 derece.- Malatya -8/2 derece.- Kars -15/1 derece- Diyarbakır -8/3 derece.- Gaziantep 1/4 derece.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/istanbul-valiliginden-saatli-firtina-uyarisi-pazartesi-icin-kar-yagisi-alarmi-1102635055.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102606489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ef2540c5a359e4f9f89325f5f143b4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, sağanak yağış, bursa hava durumu, kar var mı, meteoroloji ankara, meteoroloji istanbul, hava durumu bugün
hava durumu, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, sağanak yağış, bursa hava durumu, kar var mı, meteoroloji ankara, meteoroloji istanbul, hava durumu bugün

68 ile sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları 7 derece düşüyor, İstanbul'a yeni kar tarihi verildi

09:44 11.01.2026
© AAİstanbul'a kuvvetli kar geliyor
İstanbul'a kuvvetli kar geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
© AA
Abone ol
Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte yerini bırakacağı kar yağışı, pazartesi itibarıyla ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu ülke genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

Hava soğuyor: Yağış var mı?

Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.

Hava sıcaklığı 7 derece düşecek

Akşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise ülkenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

İstanbul'da kar yağacak mı?

Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki İstanbul'da akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte kar yağışının pazartesi ve salı günü etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğuda don ve çığa karşı dikkat

Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.

68 ile yağış uyarısı

MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.
MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.

Ankara'da bugün kuvvetli yağmur etkili olacak

Ankara bugün 3-7 dereceler arasında seyrederken, gün boyu kuvvetli sağanak yağışın etkisi olması bekleniyor.
Salı ve çarşamba günleri ise başkent Ankara'da kar yağması bekleniyor.

İstanbul'da hava durumu: İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'da şu an hissedilen hava 7 derece. Dün geceden itibaren kentte etkili olan sağanak yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Kar için bekleyenler için ise müjde, Pazartesi günü kente kar yağması bekleniyor.
Meteoroloji, 2-4 derece sıcaklık beklenen pazartesi için kar yağışı uyarısında bulundu.

Hava durumu: Hava kaç derece?

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 3/4 derece.
- İstanbul 8/9 derece.
- Denizli 10/12 derece.
- İzmir 11/16 derece.
- Adana 7/12 derece.
- Ankara 3/7 derece.
- Samsun 12/19 derece.
- Erzurum -13/1 derece.
- Malatya -8/2 derece.
- Kars -15/1 derece
- Diyarbakır -8/3 derece.
- Gaziantep 1/4 derece.
İstanbul kar yağışı uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği'nden 'saatli' sağanak ve fırtına uyarısı: Pazartesi için kar yağışı alarmı
Dün, 13:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала