68 ile sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları 7 derece düşüyor, İstanbul'a yeni kar tarihi verildi
68 ile sarı kodlu uyarı verildi: Hava sıcaklıkları 7 derece düşüyor, İstanbul'a yeni kar tarihi verildi
Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde sıcaklıkların 6-7 derece birden...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu ülke genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.Hava soğuyor: Yağış var mı?Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.Hava sıcaklığı 7 derece düşecekAkşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise ülkenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.İstanbul'da kar yağacak mı?Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki İstanbul'da akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte kar yağışının pazartesi ve salı günü etkili olacağı tahmin ediliyor.Doğuda don ve çığa karşı dikkatSabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.68 ile yağış uyarısıMGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.Ankara'da bugün kuvvetli yağmur etkili olacakAnkara bugün 3-7 dereceler arasında seyrederken, gün boyu kuvvetli sağanak yağışın etkisi olması bekleniyor.Salı ve çarşamba günleri ise başkent Ankara'da kar yağması bekleniyor.İstanbul'da hava durumu: İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da şu an hissedilen hava 7 derece. Dün geceden itibaren kentte etkili olan sağanak yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Kar için bekleyenler için ise müjde, Pazartesi günü kente kar yağması bekleniyor.Meteoroloji, 2-4 derece sıcaklık beklenen pazartesi için kar yağışı uyarısında bulundu.Hava durumu: Hava kaç derece?Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 3/4 derece.- İstanbul 8/9 derece.- Denizli 10/12 derece.- İzmir 11/16 derece.- Adana 7/12 derece.- Ankara 3/7 derece.- Samsun 12/19 derece.- Erzurum -13/1 derece.- Malatya -8/2 derece.- Kars -15/1 derece- Diyarbakır -8/3 derece.- Gaziantep 1/4 derece.
Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı. Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte yerini bırakacağı kar yağışı, pazartesi itibarıyla ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu ülke genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.
Hava soğuyor: Yağış var mı?
Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.
Hava sıcaklığı 7 derece düşecek
Akşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise ülkenin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
İstanbul'da kar yağacak mı?
Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki İstanbul'da akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte kar yağışının pazartesi ve salı günü etkili olacağı tahmin ediliyor.
Doğuda don ve çığa karşı dikkat
Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ise devam ediyor.
MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.
MGM'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında saatteki hızı 50-80 kilometreye ulaşacak şekilde kuvvetli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Vatandaşlara ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olma uyarısı yapıldı.
Ankara'da bugün kuvvetli yağmur etkili olacak
Ankara bugün 3-7 dereceler arasında seyrederken, gün boyu kuvvetli sağanak yağışın etkisi olması bekleniyor.
Salı ve çarşamba günleri ise başkent Ankara'da kar yağması bekleniyor.
İstanbul'da hava durumu: İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'da şu an hissedilen hava 7 derece. Dün geceden itibaren kentte etkili olan sağanak yağışın bugün de etkili olması bekleniyor. Kar için bekleyenler için ise müjde, Pazartesi günü kente kar yağması bekleniyor.
Meteoroloji, 2-4 derece sıcaklık beklenen pazartesi için kar yağışı uyarısında bulundu.
Hava durumu: Hava kaç derece?
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Diyarbakır -8/3 derece.