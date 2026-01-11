https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/valilik-acikladi-yarin-okullar-tatil-1102651126.html

12 Ocak Pazartesi günü kar tatili olan iller: Yarın okullar tatil mi, İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Hangi illerde okullar tatil? 12 Ocak'ta okullar tatil mi?Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.İstanbul'da okullar tatil mi?İstanbul'da 12 Ocak'ta (yarın) başlaması beklenen yoğun kar yağışının ardından gözler İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Valilik tarafından İstanbul için henüz bir tatil açıklaması yapılmadı.

