Trump'tan Küba'ya tehdit: Anlaşsalar iyi olur, Küba'dan peş peşe yanıtlar: Kimse bize ne yapacığımızı dikte edemez
15:41 11.01.2026 (güncellendi: 18:51 11.01.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüba-ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı sert açıklamada Küba’ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini söyledi. Trump, Küba’nın Venezuela’daki rolünü hedef alırken, ‘çok geç olmadan anlaşma yapın’ tehdidinde bulundu. Küba lideri Canel, "Küba tehdit etmez, vatanınını son damlasına kadar savunur" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Küba, Venezuela ve ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, Küba’ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, “Küba’ya artık ne petrol ne de para gidecek, sıfır” dedi.
Trump açıklamasında, Küba’nın uzun yıllar boyunca Venezuela’dan gelen büyük miktarlardaki petrol ve mali destekle ayakta kaldığını savundu. Buna karşılık Küba’nın, Venezuela’daki son iki yönetim için ‘güvenlik hizmetleri’ sağladığını öne sürdü. Trump, “Ama artık değil” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, geçen haftaki ABD saldırısında çok sayıda Kübalının hayatını kaybettiğini iddia söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
Bu Kübalıların çoğu, geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela’nın artık, onları yıllarca rehin tutan haydutlardan ve şantajcılardan korunmaya ihtiyacı yok.
Venezuela’nın artık, dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan Amerika Birleşik Devletleri var. Onları koruyacağız ve koruyoruz.
Küba'ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gitmeyecek-Sıfır!
Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
Küba'dan yanıt: ABD küresel barışı tehdit ediyor
Küba Dışişleri Bakanı Bruno, Rodrigez, ise hızlı yanıtında "Küba'nın yanında hukuk ve adalet" var derken ekledi:
Buna karşılık ABD, Batı Yarımküre’de ve küresel ölçekte barışı tehdit ediyor.
'Küba tehdit etmez, vatanını savunur'
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’den de yanıt gecikmedi. Canel, resmi X hesabından yaptığı açıklamada “Her şeyi, hatta insan hayatını bile bir ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir konuda, kesinlikle hiçbir konuda suçlama yetkisi yok” derken şunları ekledi:
Bugün ülkemize karşı histerik bir şekilde öfke saçanlar, bu halkın kendi siyasi modelini seçme konusundaki egemen kararına duydukları öfkeden dolayı bunu yapıyorlar.
Yaşadığımız ağır ekonomik zorluklardan devrimi sorumlu tutanlar, sessiz kalmaktan utanmalıdırlar. Çünkü onlar, bu zorlukların ABD'nin altmış yıldır bize dayattığı ve şimdi daha da ileriye götürmekle tehdit ettiği aşırı baskıcı ve acımasız önlemlerin sonucu olduğunu biliyor ve kabul ediyorlar.
Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez Küba saldırmamış, 66 yıldır ABD tarafından saldırıya uğramıştır. Küba tehdit etmez, vatanını son damla kanına kadar savunmaya hazırdır.