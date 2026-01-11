https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/trumptan-kubaya-ne-petrol-ne-para-gidecek-cok-gec-olmadan-anlassalar-iyi-olur-1102651288.html

Trump'tan Küba'ya tehdit: Anlaşsalar iyi olur, Küba'dan peş peşe yanıtlar: Kimse bize ne yapacığımızı dikte edemez

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı sert açıklamada Küba’ya yönelik petrol ve mali kaynak akışının tamamen kesileceğini söyledi. Trump... 11.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Küba, Venezuela ve ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin sert ifadeler kullandı. Trump, Küba’ya artık hiçbir şekilde petrol ya da para gönderilmeyeceğini belirterek, “Küba’ya artık ne petrol ne de para gidecek, sıfır” dedi.Trump açıklamasında, Küba’nın uzun yıllar boyunca Venezuela’dan gelen büyük miktarlardaki petrol ve mali destekle ayakta kaldığını savundu. Buna karşılık Küba’nın, Venezuela’daki son iki yönetim için ‘güvenlik hizmetleri’ sağladığını öne sürdü. Trump, “Ama artık değil” ifadesini kullandı.ABD Başkanı, geçen haftaki ABD saldırısında çok sayıda Kübalının hayatını kaybettiğini iddia söyleyerek şu ifadeleri kullandı: Küba'dan yanıt: ABD küresel barışı tehdit ediyorKüba Dışişleri Bakanı Bruno, Rodrigez, ise hızlı yanıtında "Küba'nın yanında hukuk ve adalet" var derken ekledi: 'Küba tehdit etmez, vatanını savunur'Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’den de yanıt gecikmedi. Canel, resmi X hesabından yaptığı açıklamada “Her şeyi, hatta insan hayatını bile bir ticarete dönüştürenlerin, Küba'yı herhangi bir konuda, kesinlikle hiçbir konuda suçlama yetkisi yok” derken şunları ekledi:

