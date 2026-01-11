https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/istanbulda-yarin-okullar-tatil-edildi-1102654708.html

İstanbul'da eğitime 1 günlük ara verildi: Valilikten istisna tutulan kamu personeline ilişkin açıklama yapıldı

İstanbul'da eğitime 1 günlük ara verildi: Valilikten istisna tutulan kamu personeline ilişkin açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da olumsuz hava koşullarının beklenmesi üzerine yarın eğitime ara verildi. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi 11.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-11T19:34+0300

2026-01-11T19:34+0300

2026-01-11T22:43+0300

türki̇ye

i̇stanbul

okul

eğitim

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0d/1054687379_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eda3eb023d185c3e90f11307250744f1.jpg

İstanbul Valiliği, kent genelinde yarın olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde yarın olumsuz hava şartlarının beklendiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu'; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır" bilgisi paylaşıldı.Eğitimde tatil kararından istisna tutulan kamu personeline ilişkin açıklamaİstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesine ilişkin karardan hariç tutulan kamu personeline kentteki yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görevlilerinin de eklendiğini duyurdu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/valilik-acikladi-yarin-okullar-tatil-1102651126.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

okullar tatil mi i̇stanbul, yarın okullar tatil mi, istanbul valiliği, istanbul okullar tatil mi, okullar tatil mi, yarın okullar tatil mi i̇stanbul, istanbulda okullar tatil mi son dakika, istanbul'da okullar tatil mi, okullar tatil, istanbul tatil, 12 ocak okullar tatil mi i̇stanbul, ankarada yarin okullar tatil mi, son dakika, istanbul kar tatili, kar tatili i̇stanbul, yarin okullar tatil mi, ankarada okul tatilmi, istanbul tatil mi, istanbul'da yarın okullar tatil mi, tatil, i̇stanbul, 12 ocak pazartesi okullar tatil mi, okullar tatil mi kar tatili, yarın istanbul'da okullar tatil mi, istanbul yarın okullar tatil mi, istanbul valiliği son dakika, kar tatili, son dakika okullar tatil mi, istanbulda okullar tatil mi, okullar tatilmi, okul tatil mi, istanbul okul tatil, valilik, istanbul da okullar tatil mi son dakika, ankara da okullar tatil mi son dakika, valilik açıklaması son dakika istanbul, son dakika haberler, yarın okullar tatil mi ankara, okullar yarın tatil mi, ankara valiliği, yarın okullar tatilmi, istanbul son dakika, kocaeli okullar tatil mi, yarın okul tatil mi, ankara'da yarın okullar tatil mi, kocaeli valiliği, yarın tatil mi, istanbul okullar tatil, yarın istanbul da okullar tatil mi son dakika, 12 ocak üniversiteler tatil mi, okul tatil, son dakika i̇stanbul, istanbul okul tatil mi, 12 ocak 2026 okullar tatil mi, yarın ankara'da okullar tatil mi, istanbul valilik,